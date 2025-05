Castelão recebe nova vistoria da Fifa para Copa do Mundo Feminina

A Arena Castelão recebeu, nesta quinta-feira (15), uma vistoria de representantes da Fifa. A ação já diz respetio à Copa do Mundo Feminina 2027, pois Fortaleza é uma das oito cidades que serão sede de partidas da competição internacional. O titular da Secretaria do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, ao lado de Anderson Pinheiro, secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, estiveram presentes na vistoria.

A head de competição e serviço às equipes da Copa do Mundo Feminina, Valesca Araújo, destacou que o objetivo é avaliar o potencial do estádio para o torneio.

“A nossa segunda missão, a primeira foi anunciar as sedes, agora é entender o potencial do estádio. Ele já entrou numa candidatura lá atrás, já nos atende basicamente, e agora é aquele detalhe, aquele cuidado de como a gente prepara esse espaço da melhor forma possível para chegar ao alcance do que o secretário falou, de Fortaleza brilhar como uma das melhores sedes. Então, é o potencial que o estádio tem, as estruturas adjacentes têm para atender de melhor forma todos os clientes”, destacou Valesca Araújo.

A profissional também comentou sobre a possibilidade de o jogo de abertura ser na Arena Castelão. O jogo inaugural será no dia 24 de junho de 2027. A final do Mundial acontecerá, afinal, no dia 25 de julho do mesmo ano.

“Existem critérios, especialmente o número de assentos, é o inicial, mas não só isso, tem toda uma estrutura adjacente, do tamanho de media center, hotelaria para receber, porque o jogo de abertura é o segundo mais importante depois da final. Então, a procura é muito grande, procura por mídia, os cheiros de estado em geral vêm, então, a mobilidade é importante”, completou.

Quatro cidades ‘esquecidas’

A Fifa não selecionou quatro cidades que sediaram jogos na Copa do Mundo de 2014. Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal tiveram os piores índices entre as 12 sedes do Mundial masculino. Portanto, ficaram fora da competição feminina de 2027.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do Mundial na América do Sul. Das 32 seleções participantes, três delas serão representantes da Conmebol. País sede, o Brasil já está classificado.

