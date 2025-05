Renato Gaúcho explica ausência de Thiago Silva em triunfo do Fluminense

O Fluminense voltou a vencer na Sul-Americana e bateu o Unión Española por 2 a 0, no Maracanã. Com o triunfo, a equipe dormiu na liderança do Grupo F e terá um confronto decisivo na última rodada contra o Once Caldas (COL). Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho explicou a ausência de Thiago Silva na partida.

Dessa forma, diferente das três partidas anteriores pelo torneio continental, o treinador colocou em campo os titulares, visto que necessitava do resultado. No entanto, o “Monstro” ficou de fora do confronto por opção da comissão técnica.

“Muitas vezes, mesmo o cara bem, não pode jogar, porque está muito desgastado. Mesmo ele querendo jogar, que foi o caso do Thiago Silva. Ele queria jogar hoje. Falei que “não”. Veio depois de uma parada longa, está voltando agora, jogou muito bem lá contra o Atlético-MG numa grama sintética. Eu falei: “Thiago, você não é mais criança. Segura, para te ter inteiro domingo. Daqui a pouco vai ter outra lesão”, analisou.

O Tricolor, agora, torce para um tropeço do Once Caldas (COL) diante do GV San José para se manter na posição antes da última rodada. Afinal, no dia 29, novamente no Rio, o time mede forças com o adversário colombiano para assegurar a classificação direta, sem a necessidade de playoffs.

Por outro lado, caso o adversário vença e reassuma a liderança, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão a obrigatoriedade de vencer na última rodada. No momento, o Tricolor soma 10 pontos, contra 9 do Once Caldas (COL), 4 do GV San José e apenas 2 do Unión Española.

