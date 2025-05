Conselho aprova uniformes do Flamengo para 2026; saiba detalhes

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na última quarta-feira (14), os uniformes do clube para a temporada 2026. Primeiramente, a camisa 1 teve 232 votos de aprovação, enquanto apenas sete pessoas não concordaram com o uniforme. Já os uniformes 2 e 3 tiveram 229 e 196 votos a favor. Sendo assim, os três tiveram aprovação do Conselho. As informações são do “Coluna do Fla” e do “O Globo”.

O uniforme principal não reserva surpresas aos torcedores: seguirá o modelo tradicionalmente rubro-negro, mas com listras mais grossas que as atuais. Posteriormente, a segunda camisa será predominantemente branca, também como normalmente acontece, mas com duas listras nas cores rubro-negras na altura do peito.

Por fim, o terceiro modelo, aliás, gerou muitas críticas internamente. Os conselheiros rubro-negros apontaram que o modelo apresentado é quase uma cópia da camisa Lifestyle da linha Originals 2024/2025 da fornecedora alemã. No entanto, todas elas foram aprovadas. Saiba detalhes de cada uniforme.

Veja os detalhes

Camisa 1

5 listras: 3 pretas e 2 vermelhas (primeira e última pretas); Gola polo fechada; Mangas pretas, sem detalhes; 3 listras Adidas em vermelho; CRF branco com estrela amarela e Adidas branco.

Camisa 2

Predominantemente branco; 2 listras na altura do peito: uma vermelha e outra preta, com um espaçamento entre elas; CRF e Adidas no mesmo tom de vermelho da faixa; Gola olímpica na cor branca, sem detalhes e Mangas sem detalhes, toda branca.

Camisa 3

Toda vermelha, parecendo a Life Stile Adidas Originals, com símbolo Adidas trefoil; Cheia de mini escudos do remo 3D; Logo no peito esquerdo do remo branco; As três camisas venderão authentic pela primeira vez após anos; A gola da 3 é branca, meio polo com detalhes em preto e vermelho e Manga branca com frisos em vermelho e preto.

