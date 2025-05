Nacional-URU x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (15), o Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 19h (de Brasília), no estádio Gran Parque Central, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores. A partida se caracteriza como decisiva pela sobrevivência das equipes na competição, por conta do equilíbrio que os concorrentes apresentam no grupo. O Colorado atualmente ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Já o “Bolso” se encontra uma colocação abaixo, com um ponto a menos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Eduardo Rizzati está escalado para a narração. Sabe quem o acompanhará? Deyvid Xavier, nos comentários, e Rapphael Almeida nas reportagens! Com este trio não há placar em branco. Pode apostar!

