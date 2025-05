Neymar analisa compra de mansão nos EUA para curtir folgas com família e amigos

Assim, ele busca no mercado americano um imóvel na região de Hollywood Beach, na Florida – mesmo local onde o cantor Gustavo Lima mora atualmente.

A ideia de Neymar, portanto, é ter um outro lugar para curtir os dias de folga com a família e amigos. No Brasil, o local onde o jogador costuma curtir os dias livres é em Mangaratiba, em Angra dos Reis.

Neymar se recupera de lesão

Neymar se recupera da segunda lesão seguida desde que chegou ao Santos – a primeira o deixou de fora por mais de 40 dias. Assim, no momento, ele segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Aliás, de acordo com o “Uol”, o jogador está se empenhando para voltar o quanto antes aos gramados. Dessa forma, ele chegou a passar até 11 horas por dia no CT Rei Pelé e tem trabalhado por dois períodos em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório pela comissão técnica e também nos bastidores do Santos. Assim, esta quarta-feira (14), ele voltou a treinar em campo e deve retornar aos gramados na próxima semana.

Durante a sua passagem pelo Peixe, Neymar entrou em campo apenas nove vezes, entre reserva e titular. Assim, marcou três gols e contribuiu com três assistências. Ele tem contrato até o fim do próximo mês, mas existe a possibilidade de renovação.

