Flamengo tem plano para reduzir taxação sobre prêmio do Mundial de Clubes

Presidente do Flamengo, Bap quer agilizar plano para ter lucro com Mundial de Clubes

O Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar, na próxima terça-feira, a criação de uma empresa temporária nos Estados Unidos. A proposta do presidente Bap, afinal, visa fugir da taxação do governo de Donald Trump. Assim, o clube tende a tornar mais lucrativo o prêmio que o clube receberá pela participação no Mundial de Clubes. A informação inicial foi do “Coluna do Fla”.

Os clubes podem pagar até 46% de impostos sobre a premiação com a taxação atual do governo americano. O Flamengo pretende diminuir essa taxação para 21% com a criação de uma empresa nos Estados Unidos.

Diante dessa situação, o Flamengo tem pressa para aprovar a ideia, porque a primeira parte do pagamento da Fifa tende a ser paga no dia 29 de maio. Caso aconteça aprovação, a empresa será apenas com o propósito de receber o dinheiro da premiação.

O clube estima receber ao menos US$ 20 milhões (R$ 112 milhões na cotação atual) com a participação na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Rubro-Negro está na Chave D, ao lado de Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia). O León (México) era o quarto time, mas recebeu exclusão pela Fifa. A delegação embarca para os EUA no dia 10 de junho e vai estrear na competição no dia 16, contra o Espérance.

