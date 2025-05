Diante do Corinthians, Racing uruguaio busca feito inédito

No ano passado, enfrentar um Racing significou a ruína do Corinthians na Sul-Americana. E, em 2025, uma equipe homônima tenta feito inédito mesmo que já não tenha chances matemáticas de avançar na edição 2025 do torneio. Em partida que acontece nesta quinta-feira (15), no Centenário, o Racing do Uruguai busca a primeira vitória na história do ainda curto retrospecto entre os times. Ao todo, são somente cinco jogos com quatro triunfos corintianos e um empate.

Os primeiros embates aconteceram ainda pela fase de grupos da Libertadores em 2010 onde o Alvinegro não teve dificuldades para conseguir dois triunfos. A saber, os placares foram de 2 a 1, no Pacaembu, e 2 a 0, em solo uruguaio. No ano passado, aliás, os times também jogaram nessa mesma instância da Sula onde o Racing ainda obteve um suado empate contra o Corinthians, em casa, por 1 a 1. Todavia, na rodada derradeira, o Timão “atropelou” seu adversário , na condição de mandante, com um impositivo 3 a 0.

Pelo “turno”, em partida que aconteceu na Neo Química Arena, a sorte parecia do lado charrúa quando o zagueiro Félix Torres foi expulso logo com 15 minutos. Porém, mesmo com um a menos, a equipe paulista buscou o triunfo, com um gol de Ángel Romero, aos sete minutos do tempo complementar.

Nesse momento, o Grupo C tem o Huracán folgado na liderança, com 11 pontos, enquando o América de Cali vem na segunda posição, tendo sete unidades. O Corinthians tem cinco pontos e ocupa a terceira colocação enquanto o Racing uruguaio está zerado.

Outros jogos pela quinta rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz

Nacional Potosí 3 x 0 Boston River

Puerto Cabello 0 x 1 Melgar

Lanús 1 x 0 Vasco

Fluminense 2 x 0 Unión Española

Defensa y Justicia 1 x 1 Universidad Católica de Quito

Sportivo Luqueño 1 x 1 Atlético Grau

Cerro Largo 0 x 1 Vitória

América de Cali 0 x 0 Huracán

15/05

19h

Independiente x Guaraní

21h30

Atlético-MG x Caracas

23h

Once Caldas x GV San José

Cienciano x Iquique

