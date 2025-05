Racing-URU x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (15), o Corinthians joga sua vida na Copa Sul-Americana, contra o Racing-URU, às 19h, no estádio Central, em Montevidéu, pela quinta rodada da competição continental. O Timão soma apenas cinco pontos na competição e, uma derrota, misturado com uma vitória do América de Cali contra o Huracán, significaria a eliminação alvinegra do torneio. Já os uruguaios perderam todos os seus jogos até aqui e precisam de um verdadeiro milagre para chegar aos playoffs.

Christian Rafael está de prontidão para, com sua voz inconfundível, narrar o embate. Rodrigo Seraphim o acompanha nos comentários. O intrépido Will Ferreira, por sua vez, está escalado na reportagem.

