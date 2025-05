Relembre os duelos entre Flamengo e LDU pela Libertadores

O Flamengo faz o “jogo da vida” pela Libertadores. Nesta quinta-feira (15), o clube precisa vencer a LDU para seguir vivo na competição continental. O duelo acontece, às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada do grupo C. Além disso, os duelos entre as equipes sempre foram emocionantes e com reviravoltas, seja em Quito ou no Rio de Janeiro.

Até o momento, Flamengo e LDU já se enfrentaram em cinco oportunidades, com duas vitórias da equipe brasileira, uma dos equatorianos e três empates. A equipe rubro-negra, afinal, precisa construir saldo de gols para ficar mais tranquilo na tabela.

Flamengo 3 x 1 LDU

Na estreia do Flamengo no Maracanã pela Libertadores de 2019, o Fla venceu a LDU por 3 a 1. Os gols da equipe carioca foram de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe. Além disso, o goleiro Diego Alves brilhou ao defender um pênalti ainda no primeiro tempo.

LDU 2 x 1 Flamengo

No segundo turno da Libertadores, no Estádio Casa Blanca, em Quito, a LDU aproveitou a altitude e venceu o Flamengo por 2 a 1. Bruno Henrique abriu o placar para o Rubro-Negro, mas os equatorianos conseguiram a virada com gols de Juan Anangonó e Andrés Chicaiza.

LDU 2 x 3 Flamengo

As equipes voltaram a se enfrentar na competição em 2021. Desta vez, o Flamengo conquistou sua primeira vitória como visitante. Gabigol foi o destaque do jogo com dois gols. Bruno Henrique também balançou as redes. Borja, que teve uma rápida passagem pelo Fla, e Luis Amarilla anotaram para os equatorianos.

Flamengo 2 x 2 LDU

Na volta da competição em 2021, o Flamengo só precisava do empate para garantir a classificação. Em jogo disputado no Maracanã, o placar ficou em 2 a 2. O Rubro-Negro construiu chances, mas os equatorianos aproveitaram os contra-ataques. Pedro e Gustavo Henrique fizeram para os mandantes, enquanto Guerra e Jhojan Julio marcaram para os visitantes.

LDU 0 x 0 Flamengo

As equipes, afinal, já se enfrentaram nesta temporada de 2025. No entanto, Fla e LDU ficaram no empate por 0 a 0 no Estádio Casa Blanca, em Quito. O confronto foi marcado por equilíbrio e defesas sólidas de ambos os lados.

