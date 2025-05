Flamengo x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Flamengo e LDU fazem um dos importantes confrontos da quinta rodada da Libertadores nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília). O Rubro-Negro Carioca joga pela permanência na competição e não poderá perder pontos diante do seu torcedor para manter as chances de classificação. Já a equipe equatoriana, líder do Grupo C, confirma sua classificação em caso de vitória no Rio de Janeiro.

A Voz do Esporte já está de prontidão para o embate, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares transmite a partida, com Pedro Fut nos comentários e André Bachá na reportagem.

