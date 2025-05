Atacante do Nottingham Forest sai do coma e se recupera após cirurgia

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, já saiu do coma induzido e se recupera bem, ao lado da família e sob observação médica.

LEIA MAIS: Arsenal divulga novo uniforme para a temporada 2025/26

Awoniyi sofreu uma lesão abdominal grave no jogo contra o Leicester, no último domingo (11), pela Premiar League, após se chocar com força em uma das traves. Segundo a imprensa inglesa, o impacto causou uma ruptura intestinal, e ele precisou passar por cirurgia.

O jogador de 27 anos completou a segunda etapa do procedimento e o acordaram do coma na última quarta-feira (14).

O caso também gerou tensão nos bastidores do clube. Isto porque o presidente Evangelos Marinakis e o técnico português Nuno Espírito Santo teriam se desentendido porque o atacante, mesmo visivelmente machucado, voltou a campo após o choque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.