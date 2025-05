Carro atropela torcedores do Espanyol antes de clássico contra o Barcelona

Um grave incidente aconteceu nos arredores do RCDE Stadium antes do início do clássico entre Espanyol e Barcelona, nesta quinta-feira (15), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Um carro atropelou um grupo de torcedores do Espanyol que aguardavam a chegada do ônibus da equipe, cerca de uma hora e meia antes da partida.

Segundo informações da imprensa espanhola, o veículo, por motivos ainda desconhecidos, atingiu cerca de 12 pessoas. Algumas delas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico imediato. Ambulâncias estiveram no local. Testemunhas disseram que o momento foi caótico e bastante assustador, com muita confusão logo após o atropelamento.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela polícia da Catalunha (Mossos d’Esquadra), o acidente foi causado por uma motorista que perdeu o controle do carro.

Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas, todas com lesões leves, segundo confirmaram tanto a polícia quanto o próprio Espanyol. As autoridades reforçaram que se tratou de um acidente, sem qualquer intenção por parte da condutora.

