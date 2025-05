Barcelona vence Espanyol com golaço de Yamal e é campeão Espanhol

O Barcelona é o campeão Espanhol na temporada 2024/25. A grande campanha sob o comando do técnico Hansi Flick foi coroada nesta quinta-feira (15), com a vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no clássico da Catalunha, que confirmou o 28º título de LaLigo Campeonato Espanhol. Lamine Yamal marcou um golaço no RCDE Stadium e deu assistência para o gol de Fermín López, nos acréscimos, para confirmar a vitória do Barça nesta 36ª rodada de LaLiga.

Com o resultado, o Barça chegou aos 85 pontos e abriu sete de vantagem para o Real Madrid, com somente mais duas rodadas para o fim de LaLiga. Ou seja, o clube merengue não pode alcançar os culés, que confirmaram o título com antecedência.

Além disso, o time comandado pelo técnico Hansi Flick já tinha conquistado a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei em 2024/25 e, com o título de LaLiga, o Barcelona confirmou todos os títulos possíveis no cenário nacional. Faltou somente a taça da Champions, onde os culés acabaram sendo eliminados na semifinal para a Inter de Milão.

Por outro lado, o Espanyol fez uma boa partida e acabou sendo derrotado após um golaço de Lamine Yamal, indefensável para o goleiro. Assim, a equipe terá as duas últimas rodadas para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe catalã ocupa a 16ª colocação com 39 pontos, cinco a menos que o primeiro na zona.

???? LA LIGA CHAMPIONS! ???? pic.twitter.com/H0L5d4wiAm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2025

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado na Catalunha. A estratégia do Espanyol funcionou e, mesmo entregando a posse de bola para o Barcelona, os donos da casa conseguiram fechar os espaços para incomodar Raphinha e Yamal, que pouco fizeram no primeiro tempo. Além disso, o Espanyol teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos. No entanto, o time parou no goleiro Szczesny.

Na segunda etapa, o Barcelona fez alterações na equipe e tentou criar mais espaço no campo de ataque. Até que, aos sete minutos, Lamine Yamal fez uma linda jogada individual e marcou um golaço. O Espanyol se lançou ao ataque após algumas mudanças no time, mas poucas chances foram criadas por parte das duas equipes. Por fim, tudo ficou mais fácil para o Barça quando Yamal sofreu uma agressão de Cabrera e o zagueiro foi expulso aos 34 minutos. Assim, os visitantes controlaram o jogo e Yamal deu assistência para o gol de Fermín López nos acréscimos.

Espanyol 0x2 Barcelona

36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 15/05/2025, às 16h30 (de Brasília).

>Local: RCE Stadium, na Catalunha (ESP).

>Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera e Carlos Romero; Lozano (Pere Milla, aos 15′ do 2t), Urko González, Roca (Carreras, aos 22′ do 2t), Expósito e Puado (Cheddira, aos 36′ do 2t); Roberto Fernández (Calero, aos 36′ do 2t). Técnico: Manolo González.

>Barcelona: Szczesny; Eric García, Araújo (Cubarsí, aos 5′ do 2t), Christensen e Gerard Martín (Balde, no intervalo); de Jong, Pedri e Olmo; Raphinha, Yamal e Lewandowski (Fermín López, aos 19′ do 2t). Técnico: Hansi Flick.

Gols: Lamine Yamal, aos 7 ‘do 2t (0-1); Fermín López, aos 50’ do 2t (0-2).

Árbitro: César Soto Grado.

Cartões amarelos: Cheddira (ESP); Christensen, Szczesny (BAR).

Cartão vermelho: Cabrera (ESP).

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (13/5)

Real Valladolid 0x1 Girona

Real Sociedad 0x1 Celta de Vigo

Sevilla 1×0 Las Palmas

Quarta-feira (14/5)

Alavés 1×0 Valencia

Villarreal 3×0 Leganés

Real Madrid 2×1 Mallorca

Quinta-feira (15/5)

Rayo Vallecano 2×2 Betis

Osasuna 2×0 Atlético de Madrid

Getafe 0x2 Athletic Bilbao

Espanyol 0x2 Barcelona

