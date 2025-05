Fluminense x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Flamengo fazem clássico nesta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Guerreiras do Fluzão buscam o reencontro com a vitória para entrar no G8 da competição. Do outro lado, as Meninas da Gávea focam na terceira vitória consecutiva para subir ainda mais na tabela.

O clássico, aliás, marca o reencontro da dupla Fla-Flu após a Copa Rio Feminina. Na última rodada da competição, em 23 de abril, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, e sagrou bicampeão do torneio. Na ocasião, Cristiane e Monalisa marcaram para o Rubro-negro, enquanto Lurdinha fez o único para as tricolores.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega para o duelo após empatar sem gols com o São Paulo, em Cotia. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o América-MG. Sem vencer há cinco jogos, o Tricolor, aliás, ocupa décima posição na tabela do Brasileirão Feminino, com 13 pontos. Aliás, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final do Brasileirão.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega para o confronto após golear o Real Brasília por 4 a 0. Antes disso, venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, em Araraquara. A equipe comandada por Rosana Augusto, assim, busca a terceira vitória consecutiva. O Rubro-Negro ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão Feminino, com 17 pontos. O líder Cruzeiro, portanto, soma 26 pontos e ainda não perdeu no torneio.

FLUMINENSE x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Feminino – 11ª rodada

Data-Hora: 16/5/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv

FLUMINENSE: Claudia; Branco, Gislaine, Yasmin e Cotrim; Karina, Lurdinha e Paloma; Torre, Raquel e Santos. Técnico: Hoffmann Túlio.

FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Nubia, Agustina e Chai; Ferreira, Djeni e Fernandinha; Fernandes, Gláucia e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Assistentes: Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.