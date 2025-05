Lamine Yamal iguala marca de Cristiano Ronaldo com título do Barcelona

O Barcelona garantiu matematicamente o título do Campeonato Espanhol 2024/25 com a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Espanyol, nesta quinta-feira (15). O grande destaque da partida foi Lamine Yamal, que marcou um golaço para abrir o placar e ainda deu a assistência para o segundo gol, marcado por Fermín nos acréscimos.

Com esse título, Yamal chegou ao segundo Campeonato Espanhol da carreira, mesmo número de títulos conquistados por Cristiano Ronaldo em nove temporadas pelo Real Madrid (2011/12 e 2016/17).

Com a grande atuação na vitória sobre o Espanyol, Lamine Yamal chegou a 17 gols na temporada, além de somar sua 25ª assistência.

Yamal estreou no time principal do Barça em agosto de 2023, aos 15 anos. Naquela temporada, já fez parte do elenco campeão de LaLiga em 2022/23 sob o comando de Xavi. Na edição seguinte, o título ficou com o Real Madrid, mas nesta temporada o Barcelona recuperou o troféu.

