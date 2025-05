F1: Tudo sobre o GP da Emilia-Romagna, sétima corrida da temporada de 2025

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, sétima etapa da temporada de 2025 e início da fase europeia do campeonato. A elite do automobilismo desembarca no tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, em um momento chave para avaliar o que pilotos e equipes prometem apresentar até o final do ano. As atividades em pista começam nesta sexta-feira (16/5), às 8h30, enquanto a classificação é no sábado (17/5), às 11h, e a corrida será às 10h de domingo (18/5). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Depois de rodar por Ásia, Oceania e América do Norte, chegar na Europa simboliza um momento fundamental para a temporada da F1. As montadoras aproveitam a proximidade de casa para realizarem muitas atualizações importantes nos carros, então a expectativa é de evolução em vários pontos do grid, o que pode resultar em alterações importantes no campeonato.

Oscar Piastri e a McLaren lideram o mundial de pilotos e construtoras, respectivamente, mas ambos sabem que ainda é cedo demais para confiar em qualquer vantagem, especialmente antes de Ímola. Foi na etapa da Emilia-Romagna, no ano passado, que o time britânico apresentou novidades no monoposto e deslanchou como uma das potências no grid.

O clima é de uma nova janela de oportunidades, por isso, a esperança também é por uma recuperação de Lando Norris. Forte candidato ao título no início da temporada, o piloto somou erros e perdeu moral na disputa. Apesar da desvantagem ser de apenas 16 pontos para Piastri, a diferença de desempenho é visível ao longo das corridas do ano, como as dificuldades em ultrapassagens e as falhas na classificação, mas o momento é o ideal para uma reviravolta.

Os olhos também estão voltados para a performance da Red Bull com o grande pacote de melhorias prometido. Se a RBR conseguir tirar alguns décimos de diferença para a McLaren, será bom sinal para Max Verstappen seguir no páreo pelo pentacampeonato. Caso contrário, o chefe de equipe Christian Horner pode sucumbir a pressão no cargo, segundo a imprensa europeia. A Mercedes também deve chegar com um novo conjunto aerodinâmico para George Russell e o italiano Kimi Antonelli, que terá o gosto de pilotar no país natal.

Independente de qualquer coisa, o coração da torcida em Ímola já tem dono. Correndo “em casa”, a Ferrari é foco de uma atenção à parte, especialmente por ser a primeira corrida de Lewis Hamilton vestindo vermelho em frente aos tifosi.

A maior novidade do grid, porém, é por conta da Alpine. Os franceses efetivaram o argentino Franco Colapinto para ser titular ao lado de Pierre Gasly e fizeram a primeira troca de pilotos da temporada. Com isso, a Argentina volta à F1 e inicia um novo capítulo da rivalidade com o Brasil na categoria após 24 anos. O representante verde-amarelo, Gabriel Bortoleto, não deve ter muitas melhoras com o carro da Sauber, mas pode fazer valer o histórico no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. O circuito foi palco do primeiro pódio e pole position dele na Fórmula 2 e abriu caminho para o título.

“Ímola é uma pista que já corri em outras categorias, mas na F1 é algo totalmente diferente. É definitivamente uma das minhas pistas favoritas, tem um ótimo ritmo e o desafio é algo que eu adoro. É um lugar que exige toda a sua atenção e cada curva conta. Neste fim de semana, estou focado em aprimorar nosso aprendizado, manter a velocidade e encontrar aqueles décimos extras. Estou pronto para dar o máximo e conseguir um bom resultado para a equipe”, disse Gabriel.

Depois da corrida da Emilia-Romagna, a Fórmula 1 segue para a segunda parada da rodada tripla e retorna para o Grande Prêmio de Mônaco, no domingo seguinte (25/5). A largada será às 10h, nas ruas do Principado. Piastri lidera o campeonato de pilotos, com 131 pontos, seguido por Norris (115) e Verstappen (99). A McLaren está na frente entre os construtores, com 246, na frente de Mercedes (141) e Red Bull (105).

A pista

O percurso de 4,909 quilômetros, com 19 curvas e apenas uma zona de DRS (abertura da asa traseira para menor arrasto e mais velocidade), é conhecido pela fluidez e uma combinação de elementos. As curvas são o principal destaque, com direito a chicanes e contornos de alta e baixa velocidade. Por ser um traçado estreito e com áreas de escape menores, os pilotos abusam mais das zebras e um deslize pode custar segundos preciosos.

Um ponto importante para ficar de olho é a estreia do novo tipo de pneu, o macio C6. O composto vai ser usado pela primeira vez na temporada e será obrigatório na classificação, mas o uso nos treinos e na corrida é opcional. Por ser o mais macio da gama disponibilizada pela Pirelli, ele é o mais rápido, mas tem menor durabilidade.

Ímola foi escolhida para a inauguração da borracha por ser uma pista de menor abrasividade, ou seja, com menos desgaste em comparação com outros locais do calendário. Além disso, por ser um circuito com poucos pontos de ultrapassagem, o pneu pode ser aproveitado para estratégias interessantes. Também estarão disponíveis o médio C5 e o duro C4.

Programação

Primeiro treino livre: sexta-feira (16/5), às 8h30

Segundo treino livre: sexta-feira (16/5), às 12h

Terceiro treino livre: sábado (17/5), às 7h30

Classificação: sábado (17/5), às 11h

Corrida: domingo (18/5), às 10h