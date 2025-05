Ancelotti define comissão técnica que o acompanhará na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti já definiu a comissão técnica que o acompanhará na Seleção Brasileira nos compromissos pelas Eliminatórias e a Copa do Mundo no ano que vem. Quatro profissionais que estiveram com ele na passagem pelo Real Madrid, sendo seu filho Davide Ancelotti, além de seu genro Mino Fulco. O comandante italiano também optou por manter Taffarel como preparador de goleiros.

Davide Ancelotti, principal auxiliar do pai estará com o grupo de profissionais na estreia da nova comissão nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No caso, os embates contra Equador, em Guayaquil e Paraguai, em São Paulo, nos dias cinco e dez de junho, respectivamente. Apesar da presença nestes dois primeiros jogos, Davide ainda tomará a decisão se continuará acompanhando o pai. Afinal, seu plano é iniciar a carreira como técnico e tem algumas ofertas que analisará. O Rangers, da Escócia, é um dos interessados em contratar o profissional.

Com isso, David decidirá se irá prorrogar esse planejamento de ser treinador ou auxiliará seu pai somente no período de convocações. Caso a opção seja por começar carreira solo, Ancelotti estuda chamar Paul Clement para substituí-lo. O inglês já foi seu assistente nas passagens por Bayern, Chelsea, PSG e no primeiro trabalho no Real Madrid. Posteriormente, ele decidiu se tornar treinador em seu país natal. Contudo, a sua adição está atrelada à definição de Davide.

Outros italianos que acompanharão Ancelotti na Seleção Brasileira

O genro de Ancelotti, Mino Fulco, casado com Katia, a filha mais velha do comandante também compõem a comissão técnica. Ele possui dupla função de assistente e preparador físico. Na verdade, em um primeiro momento, Mino era nutricionista e depois buscou se capacitar para o trabalho em campo.Inclusive, ele é pai de três dos cinco netos de Carlo.

Outros italianos que seguirão Ancelotti na passagem pela Seleção Brasileira são Francesco Mauri, um dos seus assistentes diretos. Além de Simone Montarano, o coordenador da equipe de análise de desempenho. Até então seu principal preparador físico, Antônio Pintus, e o treinador de goleiros, Luis Llopis, não vão compor a comissão técnica.

Taffarel continuará na comissão técnica

Além disso, o comandante italiano entende que seja essencial ter profissionais brasileiros para auxiliá-lo no cotidiano. Por isso, optou por manter Taffarel como treinador de goleiros. O goleiro do tetracampeonato está nessa função na Seleção Brasileira desde o segundo trabalho de Dunga, em 2014. A propósito, também trabalha no Liverpool neste mesmo cargo.

A jornada do técnico italiano na Seleção Brasileira começará no dia 26 de maio, quando fará a convocação para os duelos contra Equador e Paraguai. Na oportunidade, Ancelotti convocará os 23 jogadores que estarão a seu serviço nestas duas partidas. O cronograma é que a apresentação dos atletas ocorra no dia 2 de junho, no CT do Corinthians.

