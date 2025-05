Fifa estipula receita próxima de R$ 12 bilhões com novo Mundial de Clubes

Fifa prevê arrecadação bilionária com novo Mundial de Clubes e no ciclo de quatro anos, que também envolve a próxima Copa do Mundo - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A Fifa estipula que a edição inicial do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, lhe concederá uma receita de dois bilhões de dólares (aproximadamente R$ 12 bilhões na cotação atual). A previsão foi divulgada em uma revisão orçamentária que a entidade apresentou. Afinal, houve a necessidade de votação, a propósito com aprovação, em congresso que ocorreu no Paraguai, nesta quinta-feira (15).

Por sinal, a instituição declarou que metade desta quantia se transformará em premiação aos 32 times participantes do torneio, que terá início em junho, nos Estados Unidos. Inclusive, a expectativa no prognóstico da Fifa é que 75% da arrecadação provenha da comercialização dos direitos de transmissão e marketing. Além disso, a entidade promoveu uma revisão do seu orçamento de quatro anos, entre 2023 e 2026, devido ao novo Mundial de Clubes. Importante destacar que a instituição usa como referência o período entre duas edições de Copa do Mundo para realizar previsões financeiras.

Expectativa e planejamento da Fifa com suas previsões de receitas

A esperança é que a Fifa consiga reunir 13 bilhões de dólares no intervalo de quatro anos, com gastos que giram em torno de 12,9 bilhões de dólares. Especificamente no próximo ano, quando ocorrerá a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México se estipula que a arrecadação seja de 8,9 milhões de dólares. A promessa da entidade máxima é que haja um reinvestimento de parte majoritária desse montante novamente na modalidade esportiva. De acordo com a oferta orçamentária, que recebeu aprovação, haverá um aporte de 11,6 bilhões de dólares no decorrer do ciclo.

O Brasil terá quatro representantes nesta edição inicial do novo Mundial de Clubes. No caso, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A disputa renderá a cada um deles, uma premiação de 15,21 milhões de dólares (quase R$ 86 milhões na cotação atual). A bonificação ao vencedor da competição pode atingir os 125 milhões de dólares (cerca de R$ 713 milhões na cotação atual.

A definição da quantia que cada participante do Mundial de Clubes receberá utilizou os continentes como referência. As equipes europeias vão ganhar entre 12,81 milhões até 38,19 milhões de dólares, segundo um ranking com parâmetros esportivos e comerciais.

