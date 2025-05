Liverpool fecha contratação de substituto de Alexander-Arnold, afirma jornal

O Liverpool se movimentou nos bastidores e fechou com um substituto para Alexander-Arnold. De acordo com informações do jornal ‘The Times’, os Reds acertaram a contratação de Jeremie Frimpong, lateral-direito de 24 anos que estava no Bayer Leverkusen. O clube inglês vai pagar a cláusula de rescisão do jogador, no valor de 35,6 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões).

LEIA MAIS: Lamine Yamal iguala marca de Cristiano Ronaldo com título do Barcelona

Frimpong é jogador da seleção da Holanda e já foi convocado 12 vezes. Ele se destacou nas últimas cinco temporadas pelo Leverkusen e foi peça-chave na campanha histórica que garantiu ao clube seu primeiro título da Bundesliga, sob o comando do técnico Xabi Alonso. Na última temporada, marcou 14 gols e deu 10 assistências em 47 jogos.

Além disso, a contratação foi um pedido do técnico do Liverpool, Arne Slot, também holandês. Dessa maneira, ele escolheu Frimpong para substituir Trent Alexander-Arnold, que está em fim de contrato e deve se transferir para o Real Madrid.

Ainda segundo o ‘The Times’, a presença de outros holandeses no elenco do Liverpool — Van Dijk, Gakpo e Ryan Gravenberch — pesou na decisão de Frimpong, já que todos são seus companheiros na seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.