Corinthians joga mal, mas vence o Racing na Sul-Americana

O Corinthians jogou muito mal, mas venceu o Racing do Uruguai, em Montevidéu, por 1 a 0 nesta quinta-feira (15). O duelo valeu pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O lateral-esquerdo Matheus Bidu marcou já na reta final da partida.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a 8 pontos e está em segundo lugar no Grupo C, a três do líder Huracán, que já jogou na rodada. O América de Cali aparece em terceiro, com sete, enquanto o Racing segue em último lugar, com apenas derrotas. Vale lembrar que o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará a repescagem.

O Corinthians encerra a fase de grupos da Sul-Americana no próximo dia 27, visitando o Huracán. Assim, o Timão precisa vencer e fazer saldo (está 8 a 1 para o os argentinos) para avançar em primeiro lugar. Até lá, entretanto, a equipe de Dorival Júnior terá compromissos pelas competições domésticas. Dessa forma, encara o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

Início de jogo muito monótono

Com lesionados e poupados, o Corinthains foi a campo com time reserva. Assim, sofreu muito para martelar o Racing e fez um primeiro tempo extremamente ruim. A melhor oportunidade alvinegra saiu aos 22, com Romero cobrando falta com veneno. O lance, aliás, exigiu boa defesa de Amadé. Antes do lance de Romero, o Corinthians chegouu em finalização de Charles de fora da área. Já perto do intervalo, Talles Magno invadiu a área, cruzou, e quase deixou Héctor Hernández na boa para marcar.

O Corinthians voltou do intervalo obstinado a mudar o entediante primeiro tempo. Assim, Dorival Júnior fez três mudanças, lançando Carrillo, Yuri Alberto e Igor Coronado nos lugares de Charles, Romero e Héctor Hérnandez, respectivamente. Talles Magno fez algumas boas jogadas, reclamou de pênalti, balançou as redes (mas o juiz já tinha apitado falta).

Aliás, foi pelo lado esquerdo que também nasceu o gol do Corinthians, mas com Matheus Bidu. Afinal, aos 29, Carillo invadiu a área e chutou. A zaga uruguaia afastou mal, e a bola sobrou para o camisa 21 chegar chutando da entrada da área.

RACING DE MONTEVIDÉU X CORINTHIANS

Sul-Americana – Grupo C – 5ª Rodada

Data: 15/5/2025

Local: Centenario, em Montevidéu (URU)

Público: Não divulgado

Gols: Matheus Bidu, aos 36’/2ºT (0-1)

RACING: Amadé; Cotugno, Gastón Bueno, Pinela (Esteban de Lima, 36’/2ºT) e Cáceres (Augusto Scarone, 36’/2ºT); Lucas Rodriguez, Espinosa, Martin Ferreira; Tomatis (Esteban da Silva, 13’/2ºT) Matias Fonseca (Sebastian Sosa, 13’/2ºT) e Severo (Bosca, 36’/2ºT) Técnico: Cristian Chambian

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu; Charles (Carrillo – intervalo), Ryan (José Martínez, 42’/2ºT) e Alex Santana (Maycon, 35’/2ºT); Romero (Yuri Alberto – intervalo), Talles Magno e Héctor Hérnandez (Igor Coronado – intervalo) Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: José Cabero (CHI)

Assistentes: Cristian Garay (CHI) e Francisco Gilabert (CHI)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)

Cartões Amarelos: Gastón Bueno (RAC); Charles e Léo Maná (COR)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.