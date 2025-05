Inter vence o Nacional no Uruguai e assume vice-liderança do grupo na Libertadores

O Inter está vivo na Libertadores. Nesta quinta-feira (15), o Colorado venceu o Nacional, no Uruguai, por 2 a 0, e assumiu a vice-liderança do Grupo F. O técnico Roger Machado apostou em Ricardo Mathias como titular e o jovem abriu o placar no Estádio Gran Parque Central, pela 5ª rodada da fase de grupos. Nos acréscimos da partida, Aguirre aproveitou contra-ataque e, sem goleiro, confirmou a vitória em Montevidéu.

Dessa maneira, o Inter chegou à sua segunda vitória no Grupo F da Libertadores e depende apenas de suas forças na última rodada para confirmar a classificação. O Colorado tem oito pontos, um a menos que o Atlético Nacional, que venceu o Bahia na abertura desta 5ª rodada. O Bahia estacionou nos sete pontos e caiu para a terceira posição. Por outro lado, o Nacional se mantém com quatro na lanterna.

Para o jogo desta quinta-feira, Roger Machado manteve o esquema com três volantes das últimas partidas, mas fez uma troca no ataque: tirou Lucca e colocou Ricardo Mathias como centroavante. A estratégia funcionou e o time assumiu a vice-liderança do Grupo F na Libertadores.

O jogo

Logo no primeiro minuto, Nico López balançou a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. O Inter adotou uma postura mais cautelosa, o que deixou o jogo morno. A primeira boa chance do Colorado foi no contra-ataque. Wesley encontrou Alan Patrick pela esquerda. O camisa 10 finalizou com força, mas Mejía defendeu bem. Depois disso, o jogo esfriou. Só aos 40 minutos surgiu novo lance de perigo. Wesley cruzou na cabeça de Thiago Maia, que marcou. Mas de novo o gol foi anulado por impedimento.

Além disso, antes do intervalo, Wesley apareceu de novo, dessa vez pela direita. Ele tocou para Aguirre, que cruzou rasteiro para Ricardo Mathias se antecipar à marcação e abrir o placar para o Inter.

O Nacional voltou do intervalo com alterações na equipe, mas foi o Inter quem levou perigo com duas oportunidades de Ricardo Mathias. A resposta dos donos da casa veio aos nove minutos, quando Nico López fez boa jogada individual e acertou o travessão. O Nacional pressionou o Inter e empurrou os brasileiros para o campo de defesa. No entanto, o Colorado, nos contra-ataques, levou muito perigo com Bernabéi e Gustavo Prado. Já nos acréscimos, Otero acertou a trave em cobrança de falta. Porém, quando o placar parecia definido, Aguirre driblou o goleiro no meio de campo e teve o gol vazio para confirmar a vitória.

NACIONAL-URU 0X2 INTER

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 14/05/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU).

NACIONAL-URU: Mejía; Morales, Coates (Calione, aos 37′ do 1t), Millán e Gabriel Báez (Herazo, aos 23′ do 2t); Oliva, Boggio (Otero, aos 29′ do 2t), Villalba, Mauricio Pereyra (Petit, no intervalo) e Diego Romero (Recoba, no intervalo); Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho, aos 16′ do 2t) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Ronaldo, aos 7′ do 2t); Bruno Henrique (Gustavo Prado, aos 16′ do 2t), Alan Patrick e Wesley (Lucca, aos 27′ do 2t); Ricardo Mathias (Bruno Tabata, aos 16′ do 2t). Técnico: Roger Machado.

Gols: Ricardo Mathias, aos 44′ do 1t (0-1); Aguirre, aos 50′ do 2t (0-2).

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI).

VAR: Carlos Urbe (EQU).

Cartões amarelos: Victor Gabriel (INT).

