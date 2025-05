Palmeiras vence e assegura o 1º lugar geral da fase de grupos Libertadores

O Palmeiras, com uma rodada de antecedência, garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores-2025. Nesta quinta-feira, 15/5, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Grupo G, o Verdão, com vários poupados, venceu o Bolívar por 2 a 0, gols de Murilo e Facundo Torres, antes dos 12 minutos de jogo. Com a vantagem construída logo no início, o time administrou a vantagem. Apesar de alguns sustos, esteve sempre mais perto de ampliar do que de levar o gol.

Com esta vitória, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Libertadores, disparado em primeiro lugar no Grupo G, já classificado para as oitavas de final e como citado acima, o time de melhor campanha geral. Isso garante vantagens nas fases decisivas. Esta é a sexta vez que o Verdão termina a fase de grupos como a melhor equipe da competição. Enfim, campanha fantástica!

Já o Bolívar, com mais esta derrota, parou nos 3 pontos. Com isso, não tem mais chances de classificação para as oitavas. O máximo que pode conseguir é o terceiro lugar, que disputa com o Sporting Cristal-PER (4 pontos) e que vale vaga à repesgam das oitavas da Sul-Americana.

Palmeiras abre 2 a 0 em menos de 15 minutos

O Bolívar teve o desfalque de seu astro, Ramiro Vaca, artilheiro da Libertadores com 5 gols. Ele foi pego no doping e suspenso. Já o Palmeiras, mesmo com vários poupados, como Gustavo Gómez e Estêvão, além de Raphael Veiga no banco, dominou e saiu na frente aos seis minutos. Piquerez cruzou, Murilo, de cabeça, abriu o placar. Estava fácil, e aos 12, Facundo Torres ampliou após troca de passes que durou quase um minuto e contou com a participação de quase todo o time. Marcos Rocha avançou pela direita, lançou Mauricio, que cruzou na medida para Facundo Torres concluir.

Somente depois disso o Bolívar começou a tentar alguma coisa na frente. Passou a ter maior posse e quase fez um gol que seria contra de Richard Ríos (Weverton salvou), e teve duas finalizações – de Fabio Gomes e Justiniano – em que Weverton defendeu bem. Mas o Palmeiras sobrava no ataque. Piquerez bateu por cima o que seria o terceiro gol e o time seguiu muito bem.

Segundo tempo sem gol

Na etapa final, o Bolívar, ao tentar sair mais para o ataque. Mas acabou abrindo espaços para os contra-ataques do Palmeiras. Richard Ríos quase marcou um golaço em chute por cobertura, enquanto Vitor Roque, em noite pouco inspirada, desperdiçou uma chance clara de ampliar.

Facundo Torres chegou a balançar as redes aos 16 minutos, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

Nos minutos finais, três jogadores que entraram no segundo tempo — Raphael Veiga, Mayke e Luís Guilherme — finalizaram com perigo. O Bolívar ainda reclamou de um gol anulado de Romero e de um possível pênalti não marcado. No entanto, o placar final de 2 a 0 acabou sendo até modesto diante da superioridade palmeirense.

PALMEIRAS 2X0 BOLÍVAR

Libertadores – 5ª rodada do Grupo D

Data: 15/5/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Murilo, 6’/1ºT (1-0); Facundo Torres, 12’/1ºT (2-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan, 27’/2ºT); Emiliano Martínez, Richard Ríos e Maurício (Raphael Veiga, 19’/2ºT); Facundo Torres (Luighi, 19’/2ºT), Felipe Anderson (Mayke, 38’/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

BOLÍVAR: Cordano; Yomar Rocha, Torrén, Rúben Ramírez (Rayo Quinteros, 26’/2ºT) e José Sagredo; Justiniano e Robson Matheus; Jhon Velásquez (Bruno Sávio, 19’/2ºT), Melgar (Bruno Sávio, 26’/2ºT) e Patito Rodríguez; Fábio Gomes. Técnico: Flavio Robatto

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Auxiliares: José Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: –

