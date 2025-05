Raphinha desabafa após título do Barcelona: ‘Acharam que estávamos mortos’

Com grande desempenho de Raphinha na temporada, o Barcelona conquistou seu 28º título do Campeonato Espanhol com duas rodadas de antecedência. A confirmação veio nesta quinta-feira (15), após vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no RCDE Stadium.

Após a partida, o jogador brasileiro desabafou sobre certa descrença na equipe, que passou por uma má fase em certo momento do torneio. Durante o período, aliás, chegou a perder a liderança da tabela.

“Muita gente achou que estávamos mortos e que iríamos lutar pelo terceiro lugar. Dependia de nós, e conseguimos”, disse.

Com seu segundo título espanhol no bolso, Raphinha agora mira a Champions League pelo Barcelona. Na atual edição, o time comandado por Flick chegou à semifinal, mas caiu após perder para a Inter de Milão em grande encontro: 7 a 6 no agregado.

“Não vou parar por aqui. Conquistei tudo o que era possível na Espanha com esta camisa, e agora é a nossa vez de vencer a Liga dos Campeões, que é o sonho do nosso clube, não apenas dos jogadores e da comissão técnica. Chegamos perto nesta temporada, mas na próxima vamos dar tudo de nós”, disse.

Números de Raphinha pelo Barcelona

Na reta final da temporada, o jogador brasileiro soma 34 gols e 23 assistências em 55 partidas disputadas pelo Barça. Ainda restam duas partidas para o encerramento. Além disso, chegou a seu quinto título com o time espanhol desde que chegou ao clube, em 2022: 2x LaLiga, 1x Taça da Espanha e 2x Supertaça.

