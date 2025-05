Flamengo se impõe, vence o São Paulo e cola nos líderes do Brasileirão sub-20

Shola assegurou a vitória do Flamengo na décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo não demonstrou dificuldade mesmo ao enfrentar o São Paulo, fora de casa, nesta quinta-feira (15). Isso porque os cariocas venceram o Tricolor Paulista por 2 a 1, em duelo que fechou a décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Laudo Natel, o CT de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O Rubro-Negro demonstrou eficácia ao aproveitar os momentos em que cresceu no no jogo. Lohan e Shola marcaram para os visitantes, Paulinho fez para os donos da casa.

Este, aliás, foi o terceiro resultado positivo consecutivo, fora de casa, do Flamengo sobre o São Paulo. Com o triunfo, os cariocas estão na terceira colocação, ao somar 19 pontos, mesma pontuação do Athletico, na segunda posição. Além de apenas quatro pontos atrás do líder, o Palmeiras. O Tricolor Paulista estacionou nos 12 pontos e está em 12º lugar.

Flamengo melhora rendimento e domina primeira etapa

Jogo bem movimentado, com as duas equipes bastante ofensivas, mas o Flamengo teve maior controle. O São Paulo, aliás, teve dificuldade em um encaixe no ataque pela falta de presença do meio de campo no primeiro tempo. Pedro desperdiçou uma oportunidade clara. Ele ficou cara a cara com o goleiro, que teve intervenção importante para evitar o gol. Os donos da casa perderam o poder de construção e o Rubro-Negro passou a ser dominante, pois encontrou os espaços na defesa do Tricolor Paulista, que teve complicações para se organizar.

Os cariocas abriram o placar com Lohan, que aproveitou sobra do goleiro João Pedro dentro da área depois de tentar cortar cruzamento. O São Paulo demonstrou poder de reação, com o protagonismo de Paulinho. Afinal, o camisa 9 se posicionou bem dentro da área e aproveitou passe para empatar o jogo. A propósito, o cenário não abalou o Rubro-Negro que teve outras duas chances. Lohan acertou o travessão, além de outra finalização de fora da área que exigiu a defesa de João Pedro.

Rubro-Negro é letal

Após o intervalo, os donos da casa tiveram uma boa oportunidade logo no início da segunda etapa. Juan Potes cobrou falta que levou perigo, pois saiu rente à trave direita de Lucas Furtado. Em seguida, o Flamengo respondeu com Shola. Isso porque o Flamengo ganhou na corrida da marcação, driblou o goleiro e finalizou para o gol. Apesar disso, a defesa do São Paulo teve papel preponderante por estar atenta. Igor Felisberto acompanhou a jogada e conseguiu evitar o gol, com um carrinho em cima da linha. Na sequência, o Rubro-Negro voltou a melhorar sua performance na partida. Lohan causou preocupação após chute que saiu pelo lado esquerdo.

O jogo sofreu uma queda no dinamismo, mas o Flamengo mostrou maior competência. Lohan cruzou na área, Isac conseguiu tocar de cabeça para o alto e ficou com Shola. Assim, o atacante colocou os visitantes em vantagem no placar em finalização de esquerda. Nos minutos finais, o Rubro Negro desperdiçou a chance de fazer o terceiro. Shola ganhou da corrida da defesa, driblou o goleiro, mas caiu no chão. A bola ficou limpa para Jorge Mora que, sem goleiro, chutou por cima.

Resultados da 10ª rodada do Brasileirão sub-20

Terça-feira (13/05)

Atlético 1×1 Internacional

Botafogo 3×1 Fluminense

Quarta-feira (14/05)

Juventude 1×0 Cruzeiro

Corinthians 2×2 Atlético-GO

Bahia 0x1 América Mineiro

Grêmio 0x2 Bragantino

Vasco 4×2 Fortaleza

Cuiabá 2×2 Santos

Quinta-feira (15/05)

Palmeiras 2 x1 Athletico

São Paulo 1×2 Flamengo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook