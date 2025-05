Pai e irmão passam por cirurgia no crânio após queda de placa no Morumbis

Dois torcedores do São Paulo realizaram cirurgias no crânio após serem atingidos por uma placa de metal. O acidente no Morumbis aconteceu na noite da última quarta-feira (14), na comemoração do gol de empate do Tricolor contra o Libertad.

As duas vítimas são pai e filho. O outro filho, Alexandre Edwald, divulgou as informações em publicação nas redes sociais. De acordo com o torcedor, as cirurgias ocorreram bem. Entretanto, seu pai segue sedado e entubado na UTI, por conta de um problema no pulmão. Já o seu irmão está bem e já está lúcido.

Após o acidente, os dois torcedores deixaram o Morumbis de ambulância, sendo ecaminhados para o Hospital Municipal do Campo Limpo. Posteriormente, acabaram sendo transferidos para o Albert Einstein, onde ocorreram as cirurgias. Uma terceira pessoa chegou a ficar ferida, mas recebeu apenas atendimento no ambulatório do estádio. Por meio de uma nota, o São Paulo comunicou que está prestando toda a assistência aos feridos.

“O São Paulo FC informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, acabaram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.