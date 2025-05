De Manaus, Rubro-Negros vão acompanhar jogo decisivo pela 1ª vez no Maracanã

O Flamengo precisa de uma vitória sobre a LDU nesta quinta-feira (15), no Maracanã, para seguir vivo na Libertadores. Diante disso, os torcedores Pedro Paulo e Mário, embarcaram de Manaus para acompanhar a partida. Além disso, os rubro-negros vão acompanhar um jogo no estádio pela primeira vez.

Pedro Paulo e Mário destacaram ansiedade e almejam vitória contra a LDU. Assim, ambos apostam em gols de Pedro e Arrascaeta.

“Primeira vez no Maracanã. É um sonho. A expectativa de um grande jogo e que a gente possa vencer”, destacou Pedro.

“Hoje é 4 a 0 Mengão. Pedro e Arrascaeta com certeza marcam hoje”, ressaltou Mário.

Os rubro-negros chegaram ao Rio de Janeiro em dias diferentes. Pedro Paulo, que está em férias, chegou há uma semana. Por outro lado, Mário chegou na última quarta-feira (14) para especialmente assistir ao duelo.

Situação do Flamengo na tabela

Na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos, o Flamengo precisa da vitória. Afinal, a LDU, com oito, é a segunda colocada. O Central Córdoba lidera com 11 pontos. Caso sofra um revés para os equatorianos no Maracanã, o time de Filipe Luís será eliminado do torneio.

Contudo, se empatar, o Rubro-Negro, além de precisar vencer o Deportivo Táchira, lanterna do grupo, na última rodada, terá que torcer por uma derrota da LDU, que joga em casa, contra o Córdoba. Por isso, é fundamental ter um bom saldo de gols.

