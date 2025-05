Gabigol é alvo de tentativa de golpe digital

O atacante Gabigol foi alvo de uma tentativa de golpe digital. Em comunicado divulgado nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), o jogador do Cruzeiro informou que um homem estaria se passando por ele. Dessa forma, ressaltou que tomará “medidas cabíveis para investigação do crime” e alertou as pessoas para não repassarem dados pessoais ou valores.

O golpista foi identificado como Junior Pedroso. O homem estaria solicitando a contratação de serviços ou compra de produtos em nome do atacante do Cruzeiro. O golpe estaria ocorrendo através do WhatsApp, aplicativo de mensagens, com o número com DDD 21, do Rio de Janeiro.

Gabigol, de 28 anos, foi contratado pelo Cruzeiro no início deste ano. O jogador ainda tenta se firmar na equipe mineira, mas já soma nove gols e uma assistência em 18 jogos. Antes, defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024, onde se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube com 161 gols em 308 partidas. Além disso, ainda conquistou 13 títulos. Portanto, também tornou-se um dos maiores campeões.

Veja o comunicado completo:

“Um perfil falso de WhatsApp está se passando por mim, Junior Pedroso, iniciando conversas com as vítimas, em sua maioria da cidade de Belo Horizonte, solicitando a contratação de serviços e/ou compra de produtos, em nome do atleta Gabriel Barbosa Almeida “Gabigol”. Estou tomando as medidas cabíveis para investigação do crime e alerto a todos que estão sendo contatados com mensagens deste teor para que tenham atenção e cuidado, e não repassem quaisquer dados pessoais ou valores para o golpista. Em caso de dúvidas, peço que contactem os canais oficiais da 4ComM para averiguar a veracidade do contato. O número atualmente utilizado pelo golpista é o (21) 96769-2714.”

