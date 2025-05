Matheus Bidu valoriza luta do Corinthians no Uruguai

Autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Racing, o lateral-esquerdo Matheus Bidu valorizou a luta do Timão ao longo do jogo. Fora de casa e com time reserva, a equipe comandada por Dorival Júnior jogou mal, mas conseguiu o triunfo que deixa o Alvinegro na briga por uma vaga direto nas oitavas de final da Sul-Americana.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e está em segundo lugar no Grupo C, a três do líder Huracán, que já jogou na rodada. O América de Cali aparece em terceiro, com sete, enquanto o Racing segue em último lugar, com apenas derrotas. Vale lembrar que o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará a repescagem.

“Feliz pelo gol e por ter ajudado a equipe. Sabemos que esse é um jogo extremamente difícil, independente de como foi a partida. Lutamos até o fim, e Graças a Deus, conseguimos os três pontos que nós esperávamos. Vamos procurar a classificação diante do Huracán”, comentou Bidu, em entrevista à “ESPN”.

O Corinthians encerra a fase de grupos da Sul-Americana no próximo dia 27, visitando o próprio Huracán. Assim, o Timão precisa vencer e fazer saldo (está 8 a 1 para o os argentinos) para avançar em primeiro lugar. Até lá, entretanto, a equipe de Dorival Júnior terá compromissos pelas competições domésticas. Dessa forma, encara o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

“Sabemos que temos um clássico muito difícil pela frente dentro de casa. Como todo mundo sabe, o importante são os três pontos para nos ajudar na classificação do Brasileirão”, acrescentou Bidu.

Por fim, o lateral-esquerdo desconversou sobre o processo de renovação dele com o Corinthians. O contrato é válido até o final de 2026.

“Isso é com meu staff, com a diretoria. Meu foco é dentro de campo, procurar ajudar a equipe da melhor forma possível. Meu foco é estar dento de campo”, concluiu.

