Abel exalta consistência do Palmeiras: ???Está de parabéns pela entrega???

A vitória por 2 a 0 sobre o Bolíver, nesta quinta-feira (15), garantiu ao Palmeiras o primeiro lugar geral na fase de grupos da Libertadores. O resultado permitiu a equipe a seguir como o único participante do torneio com 100% de aproveitamento. O técnico Abel Ferreira citou a consistência da equipe como um diferencial para o quinto triunfo na competição internacional.

“Fizemos um jogo consistente, controlamos as ações e soubemos sofrer quando necessário. A equipe está de parabéns pelo comprometimento e entrega”, analisou o comandante português.

Inclusive, o treinador acredita que o Alviverde ainda passa por uma progressão gradativa no quesito tático na temporada.

“Estamos em constante evolução. Cada jogo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A equipe tem assimilado bem as propostas e isso se reflete em campo”, opinou Abel Ferreira.

Irritação com críticas ao início de temporada do Palmeiras

Em contrapartida, o técnico aproveitou a oportunidade para demonstrar sua insatisfação com os julgamentos envolvendo o seu trabalho e a performance de seus jogadores.

“Parece que o Palmeiras faz é fácil, mas não esqueço das críticas que me fizeram, o que disseram depois do jogo contra o Corinthians (no Paulista). Numa semana chamam de burro na outra, é o melhor. Chamam os jogadores de ‘bagre’, e depois pedem na seleção”, ressaltou o treinador.

Além disso, Abel deu a entender que uma renovação contratual com o Alviverde é questão de tempo.

“O Palmeiras não precisa mais nada. Vocês sabem o tanto que gosto do Palmeiras. O Palmeiras não precisa fazer mais nada. Na hora certa, vamos fazer o que é o melhor para o Palmeiras, isso é o principal”, detalhou o comandante.

Por último, o técnico explicou como será o planejamento da preparação para o compromisso seguinte, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro.

“Vou ter um dia para treinar para enfrentar o Bragantino. Eles estão há uma semana se preparando para enfrentar o Palmeiras. Tem toda vantagem, estão motivados”, concluiu o treinador português.

Sequência de potenciais confrontos diretos

O Verdão retorna a campo para o embate com o Massa Bruta, no próximo sábado (18), às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, será um confronto simbólico para o Palmeiras, já que o adversário também se encontra na parte de cima da tabela.

O Alviverde entrará em campo para manter a liderança, já o Bragantino almeja assumi-la. Até porque no atual cenário é o terceiro colocado, com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras. A sequência de compromissos, aliás, se projeta como decisiva. Isso porque depois o Verdão terá como adversários no Brasileirão o Ceará e o Flamengo, outros dois atuais integrantes do G6 da competição.

