Marcos Rocha confessa obsessão do Palmeiras pela liderança geral na Libertadores: ‘Objetivo desde o começo’

Marcos Rocha celebrou a proeza. pois o Palmeiras contará com cenário favorável e enalteceu qualificação do elenco

Absoluto! O Palmeiras não deu brecha e assegurou a primeira colocação geral na fase de grupo da Libertadores com uma rodada de antecedência. A vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (15), permitiu o Alviverde a alcançar tal proeza. Assim, o lateral-direito Marcos Rocha admitiu que esta era uma obsessão da equipe.

O jogador também pontuou o benefício de tal feito e ressaltou a competência do Alviverde para concretizar tal feito.

“Objetivo desde o começo da competição. Sempre tivemos esse objetivo, fazer a melhor campanha, poder decidir em casa. Mérito de um trabalho coletivo, então parabenizar a todos”, confessou em entrevista à “Paramount”.

Posteriormente, Marcos Rocha indicou que uma das razões para a superioridade do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores ocorre pela qualificação do elenco. Assim, enalteceu a capacidade da direção em corresponder os pedidos de Abel Ferreira.

“É o que Abel planejou nesse começo do ano, o que ele pediu pra diretoria, ter dois ou três da mesma posição. O mais importante é que não tem vaidade, nenhuma torcida contra nosso companheiro, e por isso que o Palmeiras mesmo trocando, perdendo jogador por lesão, consegue manter o mesmo padrão e estamos brigando por todos os títulos por conta dessa coletividade. Parabenizar o trabalho da diretoria e de todo o elenco”, complementou o lateral.

Vale relembrar que o Verdão atingiu a sua quinta vitória na fase de grupos da Libertadores e manteve o 100% de aproveitamento no Grupo G.

Sequência do Palmeiras de potenciais confrontos diretos

O Verdão retorna a campo para o embate com o Massa Bruta, no próximo sábado (18), às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, será um confronto simbólico para o Palmeiras, já que o adversário também se encontra na parte de cima da tabela.

O Alviverde entrará em campo para manter a liderança, já o Bragantino almeja assumi-la. Até porque no atual cenário é o terceiro colocado, com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras. A sequência de compromissos, aliás, se projeta como decisiva. Isso porque depois o Verdão terá como adversários no Brasileirão o Ceará e o Flamengo, outros dois atuais integrantes do G6 da competição.

