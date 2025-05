Roger elogia Ricardo Mathias e fala em ‘blindagem do externo’ no Inter

Na importante vitória do Internacional sobre o Nacional do Uruguai por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), o técnico Roger Machado apostou no jovem Ricardo Mathias entre os titulares. Assim, o atleta de 18 anos fez valer o voto de confiança e abriu caminho para o triunfo do time visitante.

Após a partida, o treinador comentou sobre o abraço que recebeu do atacante, que iniciou a partida pela primeira vez na equipe. Para Roger, foi uma demonstração de carinho e reconhecimento pelos conselhos que tem direcionado ao atleta.

“O abraço que ele me deu é reconhecimento por tudo que tenho conversado com ele. Sempre digo que ele é muito talentoso, mas vinha faltando um pouco de concentração nos trabalhos diários. De uns 20 dias para cá, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos. Só disse para ele que ele tinha que ter nível de competição alto”, comentou.

O técnico Roger Machado ainda revelou que blindou a equipe do externo após a sequência ruim do Internacional na temporada. Após três derrotas consecutivas, o comandante precisou trabalhar a confiança dos jogadores para garantir a vitória.

“Trabalhamos a tranquilidade dos jogadores e procuramos fazer com que o grupo não se contaminasse com o externo, principalmente após a derrota para o Botafogo. De uma hora para a outra, eles não deixaram de ser bons jogadores e o trabalho não ficou ruim. O grupo também não se transformou em insuficiente. Trabalhamos a confiança dos atletas e conseguimos a vitória”, disse.

Situação no Grupo F

Com o bom resultado fora de casa, o Colorado assumiu a segunda colocação do Grupo F e, portanto, depende apenas de um empate em casa para avançar às oitavas de final da Libertadores na última rodada. O time gaúcho, aliás, enfrentará o Bahia na ocasião, que aparece na terceira colocação, e se classifica em caso de vitória.

