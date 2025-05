Mesmo sem Ednaldo, CBF mantém agenda em Madri

Mesmo sem a presença de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da CBF nesta quinta-feira (15), a CBF mantém o seu planejamento em Madri. Vale lembrar que Carlo Ancelotti, técnico do Brasil a partir do dia 26/5, aind mora na capital espanhola, onde treina o Real Madrid.

A CBF, por sua vez, está na Espanha para começar o alinhamento junto a Ancelotti do trabalho dele no comando da Seleção Brasileira. Dessa forma, Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas Brasileira, e Juan, gerente técnico, estão na Espanha, de acordo com apuração do Uol.

Ancelotti comandará o Brasil até o final da Copa do Mundo de 2026, em julho do ano que vem.

A Justiça do Rio de Janeiro afastou Ednaldo Rodrigues do comando da CBF na tarde desta quinta-feira (15). Pela segunda vez desde que assumiu o cargo, o presidente recebe uma decisão contrária que o tira da função mais importante do futebol no país.

A decisão é por conta da apuração do caso da suposta falsificação de assinatura no documento que manteve Ednaldo Rodrigues como presidente da CBF. A suspeita, contudo, recaiu sobre a condição de saúde do Coronel Nunes, um dos ex-dirigentes da confederação que assinou o documento em janeiro de 2025.

Ednaldo foi reeleito em março

Em março, Ednaldo foi reeleito por mais quatro anos à frente da CBF. Apesar disso, viu a oposição a ele crescer nas últimas semanas, principalmente após vazamento de documentos e ações na Justiça.

Dessa maneira, Gabriel de Oliveira Zéfiro, desembargador responsável pelo caso, decretou nulo o acordo assinado pelo Coronel Nunes e outros dirigentes da CBF, mesmo sem a confirmação se houve a falsificação da assinatura. O magistrado relatou que fez isso “em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários”.

“A robustez dos indícios trazidos aos autos leva à inarredável conclusão acerca de um fato, até mesmo óbvio: há muito o Coronel Nunes não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos são guiados. Não emanam da sua vontade livre e consciente”, continua Zéfiro em sua decisão.

Entenda o caso na CBF

No último dia 4 de maio, a perita em documentoscopia, Jacqueline Tirotti, concluiu que “as assinaturas questionadas divergem do punho periciado do vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima”. Assim, há uma suposta falsificação neste processo. Isso gerou um pedido de Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, para anular esse acordo que referendou eleição de Ednaldo.

Nesta semana, a deputada federal Daniela do Waguinho (União), que ocupou o cargo de ministra do Turismo no governo Lula, protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando o afastamento imediato do dirigente.

Na última quarta-feira (7), o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu não afastar Ednaldo. Ele argumenta que há “falta de legitimidade dos requerentes para atuar em ação de controle concentrado”. Porém, o magistrado entendeu que os documentos anexados “trazem notícias e graves suspeitas de vícios de consentimento capazes de macular o negócio jurídico entabulado”. Por isso, encaminhou o caso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

