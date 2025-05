Atlético bate o Caracas e se aproxima de classificação na Sul-Americana

O Atlético se reencontrou com a vitória na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (15), o Galo voltou a perder muitas oportunidades, mas conseguiu vencer o Caracas por 3 a 1, em seu primeiro jogo na Arena MRV pelo torneio, ainda sem a presença de torcedores.

O resultado trouxe, momentaneamente, o Galo para a liderança do Grupo H, com oito pontos. Entretanto, fica no aguardo da partida do Cienciano contra Iquique. Porém, independentemente do resultado no Peru, o Atlético precisa apenas da vitória na última rodada para avançar de forma direta para as oitavas de final. O Caracas é o terceiro, com cinco pontos, com poucas chances de classificação.

Agora o foco do Galo é o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (18), no Mineirão, pela Sul-Americana. Na última rodada da Sul-Americana, o Galo recebe o Cienciano, na Arena MRV, no dia 27. Na mesma data, o Caracas recebe o Iquique na Venezuela.

Galo cria oportunidades e marca com gol contra

A partida começou com pressão absoluta do Atlético, que criou várias oportunidades. Na primeira, Cuello recebeu na direita e chutou cruzado para fora. Depois, Bernard fez boa jogada e tocou para Saravia, que apareceu na área e mandou por cima. Na principal chance, Hulk cobrou falta no travessão. Logo na sequência, Lyanco ficou com a bola, girou e bateu para defesa de Benitez.

O Caracas tenta aparecer no contra-ataque e, quando encaixou o primeiro, quase abriu o placar. Echenique recebeu pelo meio, arrancou para a área e tocou para defesaça de Everson. No rebote, o venezuelano mandou por cima da meta. Os visitantes estavam em seu melhor momento no jogo, quando Edet resolveu atacar contra o próprio patrimônio. Cuello cruzou na área e o zagueiro se antecipou ao goleiro para, com estilo, cabecear e marcar contra.

Na frente do placar, o Galo seguiu pressionando para ampliar. Cuello tabelou com Júnior Santos e tirou tinta do travessão. Depois, o argentino deu passe para Hulk dentro da área, que parou em defesa de Benitez. Na sequência, o atacante saiu novamente na cara do goleiro, mas chutou em cima do arqueiro. Nos minutos finais, Saravia arriscou uma bomba de fora da área e acertou o travessão.

Atlético muda e amplia o marcador

Na segunda etapa, Cuca promoveu três alterações, já pensando no clássico contra o Cruzeiro. Logo nos primeiros minutos a vantagem aumentou. Gustavo Scarpa cruzou na área e Cuello apareceu bem para cabecear e marcar o segundo. Entretanto, o bom momento do Galo foi parado por um pênalti. Echenique invadiu a área e recebeu um toque de Caio Paulista por baixo. Em campo, o árbitro não marcou, mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado. Na cobrança, De Santis deslocou Everson e descontou.

A chance para voltar a ficar com mais vantagem no placar veio na sequência. Júnior Santos recebeu na área e acabou mandando por cima do gol. Os venezuelanos partiram para cima e deixaram espaços. O Atlético soube aproveitar. Rubens puxou contra-ataque e tocou para Igor Gomes lançar Scarpa, que só tocou para Rony bater para o gol vazio, marcando o terceiro.

O Galo queria transformar o placar em goleada e teve mais oportunidades. Primeiro, Rony recebeu na entradada área e chutou para defesa de Benitez. Depois, Cuello recebeu na área e o goleiro venezuelano defendeu com a ponta dos dedos. Na cobrança de escanteio, Scarpa cobrou fechado e acertou o travessão. Por fim, Júnior Santos recebeu na área, chutou firme, mas o zagueiro apareceu para cortar e tirar o quarto gol alvinegro. Na última chance, Cuello cruzou para trás, Scarpa recebeu e parou em Benitez, que defendeu de carrinho, evitando a goleada.

ATLÉTICO 3 X 1 CARACAS (VEN)

Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo H

Data: 15/05/2025

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Gol: Edet (contra), 28’/1ºT (1-0); Cuello, 2’/2ºT (2-0); De Santis, 14’/2ºT (2-1); Rony, 31’/2ºT (3-1)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso (Vitor Hugo, intervalo) e Caio Paulista (Patrick, 27’/2ºT); Fausto Vera (Gustavo Scarpa, intervalo), Rubens e Bernard (Igor Gomes, 27’/2ºT); Cuello, Hulk (Rony, intervalo) e Júnior Santos. Técnico: Cuca

CARACAS: Benitez; Rito, La Mantia, Edet e Yendis; Vicente Rodríguez (Heráldez, 44’/2ºT), Vegas (Figueroa, 32’/2ºT), Echenique, Covea e Chávez (Correa, 37’/2ºT); De Santis. Técnico: Fernando Aristeguieta

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Cartões Amarelos: Lyanco e Vitor Hugo (CAM); Edet, De Santis e Fernando Aristeguieta (CAR)

