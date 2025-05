Carrillo defende rodagem de elenco no Corinthians

Autor da jogada do gol do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Racing (URU), o meia-atacante Carrillo valorizou a rodagem de elenco promovida pelo técnico Dorival Júnior. O comandante, inclusive, colocou praticamente todo o time reserva em campo, com exceção do goleiro Hugo Souza.

“Com a alta qualidade do elenco que nós temos, não há titular nem há reserva. Aqui estão os 11 que entram em campo para representar o clube. É importante que todos tenham minutos, porque a temporada é longa: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, precisamos que todos estejam bem fisicamente. Os três pontos servem para que a gente acredite na luta até o fim. Agora é jogar contra o Huracán na casa deles e vamos atrás da classificação”, comentou Carrillo.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e está em segundo lugar no Grupo C, a três do líder Huracán, que já jogou na rodada. O América de Cali aparece em terceiro, com sete, enquanto o Racing segue em último lugar, com apenas derrotas. Vale lembrar que o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará a repescagem.

O Corinthians de Carrillo encerra a fase de grupos da Sul-Americana no próximo dia 27, visitando o próprio Huracán. Assim, o Timão precisa vencer e fazer saldo (está 8 a 1 para o os argentinos) para avançar em primeiro lugar. Até lá, entretanto, a equipe de Dorival Júnior terá compromissos pelas competições domésticas. Dessa forma, Dorival encara o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

