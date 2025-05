Ferroviária e Avaí empatam em duelo direto pelo G4 da Série B

Na abertura da oitava rodada da Série B do Brasileiro, Ferroviária e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (15), em Araraquara (SP). Cléber abriu o placar para os catarinenses, mas Thiago Lopes deixou tudo igual pouco antes do intervalo na Arena Fonte Luminosa.

Com o resultado, o Leão chega a 15 pontos e se mantém dentro do G4, justamente na quarta colocação. São três partidas sem vencer na competição. A Locomotiva segue invicta em seus domínios, ocupando a sétima posição com 11 somados.

O jogo

Enquanto a Ferroviária teve mais posse, recorrendo a finalizações de fora da área, o Avaí apostou suas fichas nos contragolpes. Assim, os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos. O atacante Cléber recebeu entre os marcadores e driblou o goleiro Dênis Júnior antes de balançar a rede. Mas os donos da casa reagiram e chegaram ao empate pouco antes do intervalo. Aos 45 minutos, o VAR validou gol de Thiago Lopes após cinco minutos de pausa pela possibilidade de impedimento. Em cobrança de escanteio, Carlão ajeitou de cabeça para Thiago Lopes, também pelo alto, empatar na pequena área.

Os times fizeram uma segunda etapa mais morosa e, portanto, sem gols. A Locomotiva foi um pouco melhor, assustando com bolas na áreas, mas não o suficiente para virar o placar. O Leão catarinense levou perigo novamente com Cléber, que chegou a carimbar o travessão, e também com Jonathan Costa, que parou em defesaça de Dênis Júnior. Sem mudança de ritmo , oempate se manteve até o apito final.

