Léo Ortiz exalta atuação do Flamengo e minimiza pressão

Léo Ortiz fez um dos gols da vitória do Flamengo sobre a LDU no Maracanã - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo manteve vivo o sonho pelo tetracampeonato da Libertadores. O Rubro-Negro dominou a LDU, do Equador, desde o início da partida, e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo C. Autor de um dos gols da partida, o zagueiro Léo Ortiz minimizou a pressão pré-jogo e exaltou a atuação da equipe, que ditou o ritmo desde o primeiro minuto.

“Não queríamos estar nessa situação de jogar pressionado e tendo que vencer os últimos dois jogos. Mas sabemos que a Libertadores é bem complicado. Jogamos como se fosse uma final. A torcida jogou junto. Quando isso acontece, é difícil segurar o Flamengo. Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha. Ainda temos mais um jogo em casa para buscar a classificação”, disse.

O Flamengo teve amplo domínio da partida. Desde o início, o Rubro-Negro teve o controle das ações e empilhou chances. Assim, saiu na frente do placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Léo Ortiz. Na etapa final, o time comandado por Filipe Luís manteve o ímpeto e ampliou com Luiz Araújo, aos oito. Depois, diminuiu o ritmo e administrou o resultado.

Com a vitória, o Flamengo chegou a oito pontos e igualou a pontuação da LDU, mas assume o segundo lugar pelo critério de saldo de gols. Portanto, chega na última rodada dentro da zona de classificação e depende apenas de si para avançar às oitavas de final. O Rubro-Negro encerra a fase de grupos diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, dia 28, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Próximos jogos do Flamengo

Antes de decidir a vida na Libertadores, o Flamengo terá que voltar as atenções para as competições nacionais. Afinal, o Rubro-Negro terá três jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil antes de enfrentar o Deportivo Táchira. O primeiro compromisso será contra o Botafogo, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Depois, o Flamengo terá pela frente o Botafogo-PB, dia 21, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, venceu por 1 a 0. Já no dia 25, enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão, no último compromisso antes de enfrentar o Deportivo Táchira pela Libertadores.

