Cuca volta a cobrar chances desperdiçadas pelo Atlético e avalia estratégia para o clássico

O Atlético conseguiu se reencontrar com as vitórias na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (15), o Galo bateu o Caracas por 3 a 1 e agora depende só de si para avançar para as oitavas de final do torneio continental.

Mesmo com o resultado positivo, Cuca voltou a reclamar das oportunidades desperdiçadas pelo seu time. O treinador ressaltou que os jogadores perderam chances cara a cara, além de recordar que o lance do pênalti sofrido surgiu de um contra-ataque desperdiçado. O comandante também comentou sobre o processo de adaptação ao novo gramado da Arena MRV.

Foco no clássico

O próximo compromisso do Atlético é simplesmente o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (18), no Mineirão. Na partida desta quinta, Cuca adotou uma estratégia para preservar a carga dos jogadores de olho no confronto pelo Brasileirão. O treinador acredita que conseguiu executar bem o plano e que está confiante de que contará com seus jogadores 100% recuperados para encarar a Raposa.

“Eu joguei com quatro titulares no primeiro tempo. Depois fiz rodar mais quatro titulares no segundo tempo. O Lyanco precisa de jogo, o Rubens joga três jogos seguidos se precisar, então não teve desgaste. O adversário ontem jogou com três titulares o primeiro tempo, também, provavelmente, por essas situações. Então fica mais ou menos igual, só que nós temos um dia a menos até o jogo. Mas a gente conversa com a fisiologia, com o departamento físico, com os médicos, para ele recuperar totalmente um jogo de 45 minutos é estourado dois dias. Então eu acredito que a gente fez o certo na estratégia”, afirmou.

O clássico, inclusive, dominou as perguntas da entrevista coletiva de Cuca. O treinador admitiu que sua cabeça já está pensando no jogo de domingo, assim como acredita estar a dos jogadores, e declarou que gosta deste clima.

“Nem falamos deste jogo, estamos só falando do clássico de domingo. Eu sei que é assim, a cabeça da gente também já está assim, do jogador também deve estar. Porque é clássico, todo mundo gosta, mexe a cidade, mexe a imprensa, é gostoso, é legal”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.