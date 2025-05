Um grupo composto por 19 das 27 federações estaduais do futebol brasileiro se voltaram contra Ednaldo Rodrigues após a decisão judicial que o afastou da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Os presidentes destas federações assinaram manifesto em que defendem a “renovação do futebol brasileiro”, intitulado “Manifesto pela Estabilidade, Renovação e Descentralização do Futebol Brasileiro”.

Mesmo sem a citação a Ednaldo, eles se posicionaram favoráveis à convocação de novas eleições. Tal ação caberia, portanto, a Fernando Sarney, nomeado interventor da entidade por decisão do TJ-RJ.