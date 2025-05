Respostas positivas nas finais

Flamengo's forward #07 Luiz Araujo celebrates after scoring a goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Flamengo and Ecuador's Liga de Quito at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 15, 2025. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

A pressão por resultados era grande, mas a responsabilidade de entregar desempenho para seguir vivo na Libertadores da América serviu de trunfo para Flamengo e Internacional alcançarem pontos preciosos. Nos compromissos com cara de final de ontem, o rubro-negro e o colorado cumpriram a missão, venceram e, agora, dependem apenas de si para chegarem às oitavas de final da competição continental. Os cariocas bateram a LDU, no Maracanã, por 2 x 0, enquanto os gaúchos ganharam do Nacional, no Parque Central de Montevidéu, pelo mesmo placar.

Antes mesmo de pensarem nas partidas da última rodada, agendadas para daqui a duas semanas, Flamengo e Internacional fazem os cálculos para não se complicarem. Segundo colocado do Grupo C, o rubro-negro tem uma missão, teoricamente, simplificada: basta ganhar do Deportivo Táchira, no Maracanã, de preferência com boa margem de gols, para sequer se preocupar com o duelo entre LDU e Central Córdoba. Os cariocas podem, inclusive, terminar líderes, após um possível empate triplo com 11 pontos.

Na chave F, o Colorado tem um duelo direto pela vaga com o Bahia. Se vencer, avança. A liderança do grupo só vem se o Atlético Nacional tropeçar diante do Nacional.

Fora de casa, o Inter oscilou entre a precisão e a pressão. Os gaúchos tomaram um susto quando Nico López promoveu a lei do ex, mas o gol foi anulado pela arbitragem. A equipe brasileira devolveu na mesma moeda: Thiago Maia balançou a rede, mas o lance foi invalidado por impedimento. Nos acréscimos do primeiro tempo, nada impediu o Colorado de pular na frente do marcador. Wesley cruzou rasteiro para Aguirre, na ponta-direita, que encontrou Ricardo Mathias livre para abrir o placar e gerar alívio.

O segundo tempo teve pressão do Nacional. O time uruguaio colocou uma bola no travessão com Nico López, mas também sofreu sustos. Otero foi outro a acertar o poste. O goleiro Mejía fez boas defesas para manter os donos da casa vivos na partida. Porém, na tentativa desesperada de buscar o empate, a equipe uruguaia errou. Aguirre puxou um contra-ataque, driblou o goleiro adversário e fechou a vitória no Parque Central.

No Rio de Janeiro, o Flamengo foi pressão do início ao fim. Impositivo, o rubro-negro mostrou entender a necessidade de construir o placar e não demorou para abrir o marcador. Após cobrança de escanteio, Léo Ortiz desviou de cabeça e fez 1 x 0. O ímpeto dos cariocas se manteve, mas o volume de jogo não gerou muitas chances claras. Faltava capricho nos momentos decisivos.

Empurrado pela torcida, o Flamengo manteve a posse de bola em busca de ampliar a vantagem. Destaque ao longo dos 90 minutos, Luiz Araújo brilhou. Após grande jogada de Alex Sandro pela esquerda, a bola sobrou no meio da área, e o camisa 7 chutou forte para estufar a rede: 2 x 0.

Em desvantagem, a LDU passou a ocupar mais o campo de ataque, aproveitando também o desgaste físico do Flamengo. Apesar disso, o jogo seguiu controlado, e o rubro-negro agora depende apenas de si para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores.