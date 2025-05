Boa relação com Pedrinho foi essencial para volta de Diniz ao Vasco: ‘Conexão forte’

Apesar de não ter comparecido à apresentação de Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa, Pedrinho foi essencial para a contratação do novo comandante do Vasco. Afinal, durante a coletiva, o treinador deixou claro que tinha o desejo de voltar ao clube e teceu muitos elogios ao mandatário e ao diretor técnico Felipe Loureiro.

“Sempre gostei do Pedrinho e do Felipe. Pedrinho é um tipo de pessoa muito diferente. Talvez o cara que mais mereça sucesso no Vasco é ele. Todos os sofrimentos e dores que ele sentiu. Ele transforma em algo muito positivo. É uma pessoa diferente. Tudo que eu penso da vida e do futebol, tenho uma conexão forte com ele. O presidente é uma pessoa muito melhor quando você conhece de perto”, disse.

“Espero de verdade que aconteça. Vai acontecer? Não sei. Não sei se estarei vivo daqui a uma semana. Se eu tiver que trabalhar o dia inteiro, eu vou trabalhar. O que eu puder fazer para ajudar o Vasco e o Pedrinho, eu irei fazer”, acrescentou o comandante.

“O fato de o Pedrinho estar aqui, e o Felipe também, foi um fator decisivo para eu vir para cá. Quem vai mandar em mim é um fator muito importante. Dois trabalhos muito bons que eu fiz em camisas pesadas, no São Paulo e no Fluminense, eu jamais faria sozinho. Essa figura por cima de mim, se ela acredita em mim, eu também acredito que o trabalho vai recompensar. Se pensar só em ganhar, esquece que tem que trabalhar para ganhar’, pontuou.

Retorno e conexão com o clube carioca

Durante a coletiva, Fernando Diniz relembrou sua passagem pelo Vasco em 2021, quando a equipe disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, ele citou que esse também é um dos motivos para o seu desejo de retornar ao clube carioca e que tem uma forte conexão mesmo tendo ficado apenas dois meses.

“O Vasco é uma coisa que eu tenho uma conexão, que eu queria vir. As coisas no campo pareciam que iam, mas acabou não indo. Quem joga aqui tem que gostar da torcida no campo. Uma vez na Série B tinha 4 mil pessoas nos recebendo 3h da manhã. Isso é um elemento muito forte, conheço as pessoas, gosto delas. E o fato do Pedrinho estar como presidente, junto com o Felipe… Essa conexão que sinto que tenho com eles certamente me fez vir, me esforcei para vir. Eu vim porque quis e quis muito vir para cá. Eu queria trabalhar no Vasco, espero e confio que as coisas aconteçam bem”, finalizou.

Dessa forma, o próximo compromisso será contra o Fortaleza, em São Januário. O confronto acontece no sábado (17), às 18h30 (de Brasília). Por fim, a equipe está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com sete pontos em oito rodadas.

