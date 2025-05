Quatro jogadores brasileiros são suspensos por manipulação de apostas na Argentina

A Associação do Futebol Argentino (AFA) suspendeu provisoriamente, por 90 dias, quatro jogadores de futebol brasileiros investigados pela Justiça por suposta manipulação de resultados no El Porvenir. São eles: o zagueiro Marcos Vinicius Serrão Carvalho (Marquinhos), o meia Alessandro Miranda Santos (Pantico), o goleiro Fábio Monteiro Blanco e o atacante José Denilson Gomes Da Silva (Vaqueiro). Também proibiram o empresário sérvio Nicifor Simovic — que trabalha para uma empresa de agenciamento de jogadores para times pequenos da Argentina — de entrar nos estádios.

As autoridades já haviam denunciado o clube anteriormente por suposta manipulação de resultados. Assim, o caso já está sendo investigado pela Justiça argentina. A denúncia, inclusive, foi feita pela própria AFA ao Ministério Público.

No comunicado, a AFA explicou a decisão do Tribunal Disciplinar e mencionou “as suspeitas em torno desses jogadores que estão inscritos no Club El Porvenir”.

O comunicado, porém, não especifica exatamente como os jogadores e o empresário agiram no esquema para manipular os jogos. Porém, a imprensa argentina sugere que os atletas teriam provocado cartões amarelos de maneira proposital.

