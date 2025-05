Além de Souza, Vasco negocia rescisão de contrato do argentino Capasso

Capasso tem treinado de forma separada do elenco principal do Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima / CRVG)

O Vasco começa a se movimentar com foco na próxima janela de transferências do meio do ano. Diante disso, além da negociação para liberar Souza, revelado nas divisões do clube, o Cruz-Maltino se aproxima de um acordo para rescindir o contrato com o zagueiro Manuel Capasso. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria encaminhou as conversas com os representantes do defensor, que possui vínculo até o fim de dezembro, mas segue sem espaço no elenco.

Ainda nesta temporada, o argentino procura um novo clube para voltar a ter regularidade em campo. Afinal, ele não disputa uma partida desde novembro do ano passado, quando foi campeão paraguaio emprestado ao Olimpia.

Vale lembrar que Capasso segue treinando em horários alternativos desde que retornou de empréstimo e está afastado do elenco. A última vez em que disputou um jogo pelo Cruz-Maltino foi em janeiro de 2024, no empate com o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca.

Durante o período em que Felipe Loureiro esteve à frente da equipe, o interino causou polêmica ao comentar sobre a atual situação do atleta. Ele, inclusive, afirmou que não gosta do zagueiro argentino. Internamente, a frase não foi bem recebida.

“O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair. São escolhas. Se você gosta dele, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. Ele teve a chance de sair, mas não quis. Se tiver que colocar um jogador da base, irei botar. No entanto, o Capasso não faz parte e isso são escolhas do futebol.”, disse.

“Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você (repórter) gosta dele. Eu não gosto”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.