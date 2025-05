Santos terá sequência fora de casa em meio a jejum como visitante

O Santos não vive uma boa fase. Afinal, após nove rodadas do Campeonato Brasileiro, o Peixe acumula apenas cinco pontos e amarga a penúltima colocação da competição. Para melhorar a situação, a equipe terá uma dura sequência de três jogos longe da Vila Belmiro para voltar a vencer. Contudo, para isto, o Alvinegro Praiano precisa encerrar um incômodo jejum.

Afinal, nesta temporada, o Peixe só tem uma vitória em 11 jogos fora de casa. O único triunfo como visitante ocorreu contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Paulistão. A partida foi marcada pelo gol olímpico de Neymar. Desde então, encontra dificuldades para atuar longe da Vila Belmiro.

A atual sequência começa já no domingo (18), quando terá o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, onde a equipe tem um retrospecto negativo. Afinal, em 21 jogos em Itaquera são apenas duas vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Depois, o Santos vai a Maceió para enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22, às 21h30. Uma eliminação na competição poderia aumentar ainda mais a crise na Vila Belmiro. Por fim, o Peixe terá o embate contra o Vitória, em Salvador, no dia 25, pelo Campeonato Brasileiro.

Para se ter noção da dificuldade que o Santos vai enfrentar, a equipe perdeu as quatro partidas que disputou como visitante no campeonato: 2 a 1 para o Vasco, 1 a 0 para o Fluminense, 2 a 1 para o São Paulo e 1 a 0 para o Grêmio. No clássico com o Corinthians, o Peixe completará 84 dias sem vencer fora de casa.

