Gerson exalta união e postura do Flamengo: ‘Demos pouca chance ao adversário’

Gerson em ação com a camisa do Flamengo no triunfo sobre a LDU pela Libertadores - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo fez seu dever de casa ao bater da LDU, do Equador, por 2 a 0, no Maracanã, pela 5ª rodada da Libertadores. Assim, a equipe carioca respirou no torneio continental e depende, agora, de apenas uma vitória sobre o Deportivo Táchira (VEN) para garantir a vaga nas oitavas de final. Capitão do time, Gerson reconheceu que o Rubro-Negro precisava dar uma resposta e exaltou a união do elenco.

“Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iremos sair juntos. Fizemos um excelente jogo no começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem intensos, mas também com inteligência. Nenhum momento nos desorganizamos. Demos pouca chance ao adversário. Isso é o mais importante, uma equipe muito sólida e sabendo o que quer’, afirmou.

‘Temos agora o clássico no domingo, depois do outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então, o jogo domingo é mais importante, mas depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma parte de cada, vez vai dar certo”, acrescentou.

Com o triunfo, o Rubro-Negro assumiu a segunda colocação do Grupo C e depende apenas de si para avançar no torneio. Em campo, Léo Ortiz e Luiz Araújo estufaram a rede da equipe, que não tomou conhecimento e dominou o adversário desde o primeiro minuto.

Por fim, o Flamengo vira a chave na temporada e volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18). O compromisso será contra o arquirrival Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada.

