Veja os cenários para o Corinthians se classificar na Sul-Americana

Apesar do futebol ruim, o Corinthians conseguiu sair de Montevidéu com o resultado necessário. Afinal, o Timão venceu o Racing-URU por 1 a 0 e pulou para segundo no Grupo C da Copa Sul-Americana. Agora, o time de Dorival Júnior vai com a mínima vantagem para garantir um lugar na próxima fase da competição continental.

Com a vitória, o Corinthians chegou a oito pontos e tomou a segunda colocação do Grupo C do América de Cali, que empatou sem gols com o Huracán, dentro de casa. A pequena vantagem permite ao Timão se classificar até mesmo com uma derrota, dependendo do resultado do time colombiano na última rodada.

Se vencer o Huracán na Argentina, independentemente do resultado do outro jogo, o Corinthians assegura a segunda colocação. Para terminar em primeiro e evitar os playoffs, o Timão precisa vencer os argentinos por quatro gols de diferença, fora de casa.

Caso empate com o Huracán, o Corinthians deve torcer por um tropeço do América de Cali no duelo contra o Racing, que não somou pontos. Com um ponto, o alvinegro iria a nove, e os colombianos só chegariam a oito sem a vitória.

Contudo, caso saia derrotado na Argentina, o Corinthians precisa de uma vitória improvável do Racing sobre o América de Cali. Aliás, vale lembrar que os uruguaios perderam os cinco jogos que fizeram na Sul-Americana. Até mesmo um empate para os colombianos serviria neste cenário.

Antes de pensar no duelo decisivo pela Sul-Americana, o Corinthians terá o Santos e o Atlético-MG, pelo Brasileirão, além do duelo de volta contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

