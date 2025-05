Fernando esclarece manutenção de três volantes no Inter: ???Não tomar gol???

A derrota para o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores não influenciou Roger a promover mudanças no Inter. Afinal, o técnico decidiu manter a composição do meio de campo desta partida no duelo contra o Nacional, no Uruguai. Assim, o Colorado foi a campo com três volantes: Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia.

Apesar do revés no compromisso anterior, a estratégia surtiu efeito, já que o Internacional assegurou uma vitória crucial, fora de casa, por 2 a 1. O comandante indicou que a sua ideia era alargar o campo com os dois laterais. Já Fernando justificou que a formação titular teve uma outra estratégia, uma postura mais defensiva.

“Nós sabíamos que não podia tomar gol aqui. Viemos com essa intenção, sabíamos que eles iam contra-atacar muito bem. Por isso, a manutenção Thiago Maia e do Bruno Henrique, para reforçar o meio campo”, explicou o camisa 5.

“Acabou que funcionou muito bem. Nós sabíamos que a nossa formação é outra, sempre jogamos de maneira diferente, mas hoje era preciso jogar da maneira que atuamos e buscar o resultado como foi”, complementou Fernando.

Inter tem alívio na Libertadores e ainda sonha com a liderança

Com o resultado, o Inter voltou à zona de classificação para as oitavas de final do Grupo F da Libertadores. Isso porque subiu para a segunda colocação ao alcançar os oito pontos, um a menos que o líder Atlético Nacional.

Na última rodada, terá outro confronto direto. Dessa vez, medirá forças com o Bahia, no Beira-Rio, no dia 28 de maio. Um empate é o suficiente para os gaúchos avançarem para a etapa seguinte da Libertadores.

A vitória pode valer a primeira colocação do Grupo F. A questão é que o Inter necessita de um tropeço do concorrente colombiano diante do Nacional, do Uruguai, que não tem mais motivação no campeonato.

Antes desse jogo decisivo contra o Bahia, o Inter tem três jogos, sendo dois pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil. O Mirassol é o adversário seguinte dos gaúchos, no domingo (18), no Beira-Rio, pela nona rodada.

Posteriormente o Maracanã, do Ceará, será o seu oponente pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Por fim, o Sport, novamente pelo Campeonato Brasileiro, em Recife.

