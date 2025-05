Grêmio inicia planejamento para a próxima janela e prioriza reforços para a defesa

Diretoria do Grêmio identificou setor defensivo como o mais carente e se dedicará a qualificá-lo na próxima janela de transferências - (crédito: Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

A diretoria do Grêmio já deu início ao planejamento para a próxima janela de transferências e a gestão priorizará contratações. Isso porque, a direção analisa concretizar a chegada de até três novos jogadores. A gestão dedicará seus esforços em fechar com pelo menos uma peça para o setor. No caso, um zagueiro destro.

A atual administração chegou à conclusão que esta é a principal carência no elenco pela queda de rendimento de Jemerson. Além de cenários em que haja escassez de opções pelo histórico de lesões de Gustavo Martins e Rodrigo Ely. Este último, aliás, se recupera de grave problema multiligamentar no joelho esquerdo.

Na verdade, o clube já conta com um valor separado para contratar um zagueiro. Afinal, já foi uma movimentação que o Tricolor Gaúcho fez no primeiro período de contratações da temporada. Na ocasião, o clube insistiu em negociação pelo zagueiro Johan Romaña.

Contudo, não conseguiu um acordo com o San Lorenzo, já que os argentinos não aceitaram liberar o jogador. Afinal, o entendimento é que o colombiano era uma peça crucial naquele cenário.

Grêmio estuda investir em outras posições do setor defensivo

O Imortal também estuda investir na chegada de um outro lateral-direito. Até porque a avaliação interna é que Igor Serrote ainda está em fase em desenvolvimento. João Pedro apresenta fragilidades defensivas e João Lucas ainda não correspondeu a sua contratação no início da temporada.

O Grêmio também se mostra cauteloso sobre a possibilidade de abrir tratativas por um novo goleiro. Afinal, Gabriel Grando pode ser negociado com o Palmeiras e o Tricolor Gaúcho já observam alguns atletas com condições de disputar a titularidade com Tiago Volpi.

Matheus Mendes, que está emprestado ao América Mineiro pelo Atlético, além de Matheus Magalhães, do Ajax, agradam. Há alguns meio-campistas com características de jogar pelos lados no radar.

A chegada de tais reforços é vista como essencial para possibilitar um equilíbrio para o técnico Mano Menezes. Inclusive, o Tricolor Gaúcho não se encontra em uma condição financeira privilegiada. Desta forma, dará preferência a vender jogadores para aliviar sua folha salarial e se movimentar por contratações no setor criativo e ofensivo.

Neste cenário, acredita-se que Cristaldo e Pavón podem deixar o clube. Caso isto aconteça, a diretoria provavelmente se organizará para repor as eventuais saídas.

