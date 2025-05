Polêmica das bets: Bruna Biancardi mantém publi de casa de apostas, mas se resguarda

A simulação de apostas por meio do celular e os ganhos sob perdas são pautas centrais da CPI das Bets — que investiga o envolvimento de famosos na divulgação de jogos de azar. Em meio aos intensos debates sobre o tema, Bruna Biancardi, influencer e noiva de Neymar, manteve suas promoções à uma plataforma de apostas online nos stories do Instagram. O mais recente, porém, com um adendo.

A fim de evitar problemas judiciais, a publicação de Biancardi estava acompanhada de um alerta sobre o impacto social desse tipo de conteúdo. Bruna inseriu avisos relacionados ao risco do vício em jogos: “Jogue com responsabilidade. Não há garantias de ganhos. Apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue”, publicou aos mais de 13 milhões de seguidores.

Bruna também forneceu links de acesso a conteúdos educativos hospedados em páginas oficiais do Governo Federal. Entre eles, temas relacionados à educação financeira e às normas de jogo responsável: “Conteúdo gratuito no ‘gov’ pra te ajudar a entender e cuidar do seu dinheiro”, escreveu em uma das mensagens.

Bruna Biancardi reitera alerta

A influenciadora ainda reforçou a importância da busca por profissionais capazes de auxiliar em casos de dependência. “Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com vício em jogos, procure ajuda especializada. Existem instituições sérias e gratuitas que oferecem suporte psicológico e orientação financeira”, alertou.

Contexto da CPI das Bets

A publicação da campanha ocorre em meio ao avanço da CPI das Bets, que investiga a atuação de casas de apostas e o envolvimento de celebridades e influenciadores digitais nas divulgações. Bruna Biancardi, porém, ainda não teve seu nome citado formalmente na lista de convocados do Senado.

A comissão parlamentar tem focado na apuração de contratos, propagandas e possíveis omissões quanto aos riscos envolvidos nas apostas online. Celebridades como Virginia Fonseca, Deolane Bezerra, Wesley Safadão e Gusttavo Lima já estiveram entre as citadas diretamente ou convocadas para prestar esclarecimentos. A presença de influenciadores com grande alcance nas redes sociais figura como um dos principais pontos de atenção da CPI.

