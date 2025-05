Corinthians fecha primeiro bimestre de 2025 com superávit

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira (16), o primeiro balancete sobre as contas registradas do primeiro bimestre deste ano. Foi registrado um superávit de R$ 12 milhões. Apenas o departamento de futebol apresentou um resultado positivo de R$ 26,4 milhões de janeiro a fevereiro.

Aliás, apenas o departamento de futebol arrecadou R$ 157 milhões nos dois primeiros meses do ano. Esta quantia veio de direitos de transmissão (R$ 78,6 milhões), patrocínios e publicidades (R$ 35,8 milhões) e arrecadação de jogos (R$ 19,1 milhões). Assim, nem mesmo os gastos registrados em R$ 117 milhões, prejudicaram os números positivos.

Já o clube social apresentou um déficit operacional de R$ 356 mil. Contudo, considerando a contabilidade do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava, o que reduziu drasticamente o resultado financeiro do Timão foi o pagamento de juros de dívidas na casa dos R$ 14 milhões.

Apesar do superávit, o Corinthians segue com as contas no vermelho. A dívida está próxima do R$ 1 bilhão e o Timão ainda não conseguiu entregar um projeto para diminuir estes valores. Para piorar, as contas de 2024 foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo e, com isso, há a possibilidade de que o presidente Augusto Melo responda a um processo de impeachment por gestão temerária.

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai retomar a sessão de votação do impeachment do presidente Augusto Melo no dia 26 de maio. Após a suspensão da última sessão, no dia 20 de janeiro, os membros do órgão receberam a convocação do presidente Romeu Tuma Júnior para seguir com o processo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook