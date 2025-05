Edmundo confessa traição em meio às críticas a Pedrinho em live sobre o Vasco; veja vídeo

As duras críticas a Pedrinho, presidente do Vasco, levaram Edmundo à confissão de um episódio íntimo e pessoal durante live em seu canal no Youtube, o ‘Mundo do Ed’. O ídolo cruz-maltino usa frequentemente o espaço para opinar sobre o cenário político e esportivo do clube carioca — que segue afundado em um cenário de crise sob a atual gestão.

Edmundo abordava sobre a ruptura de confiança com o dirigente quando, em meio ao desabafo, expôs espontaneamente uma situação infeliz e pessoal. “O Pedrinho me traiu. Ele é traidor. Não tolero isso. Nunca traí ninguém, posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. A minha mulher eu já traí, verdade”, afirmou o ex-jogador.

O recorte viralizou quase de forma instantânea e, em poucas horas, o nome do astro já figurava entre os mais comentados do ‘X’. A frase “minha mulher eu já traí, verdade” também ganhou destaque nas redes sociais e tornou-se uma espécie de meme entre internautas.

Vídeo

Que isso, Edmundo? pic.twitter.com/gBbGGoCAzu — ? (@DoentesPFutebol) May 16, 2025

Relação entre Edmundo e Pedrinho

Ex-companheiros de clube, os ídolos cruz-maltinos já estiveram politicamente alinhados. Não à toa, em 2023, o ex-camisa 10 apoiou publicamente a candidatura de Pedrinho à presidência do Vasco. Contudo, discordâncias em decisões tomadas posteriormente abriram espaço para rusgas entre a dupla. As desavenças se intensificaram, e Edmundo tornou-se um de seus principais críticos.

Não há qualquer tipo de relação entre os dois atualmente, seja por educação. No que depender do ‘Animal’, não há qualquer indício de reaproximação por ora: “Nenhuma possibilidade”.

Crise dentro e fora de campo no Vasco

Além dos embates políticos, o o Cruz-Maltino ainda enfrenta um cenário esportivo adverso. O clube figura na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 13º lugar, e corre risco de eliminação precoce na Sul-Americana. Terceiro colocado do grupo G do torneio continental, os cariocas precisam vencer o Melgar no dia 27, em São Januário, para seguirem vivos na competição.

A crise técnica culminou na demissão do treinador Fábio Carille e, consequentemente, na chegada de Fernando Diniz. O técnico estreou com derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, justamente pela Sula. O desempenho abaixo do esperado elevou a pressão sobre a gestão de Pedrinho, cuja condução do futebol profissional tem sido alvo constante de críticas internas e externas.